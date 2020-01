Maroc/Portugal: Nécessité de booster les relations économiques sur le prochain quinquennat

Le ministre portugais des Affaires étrangères, Augusto Santos Silva, a souligné, mercredi à Casablanca, l'objectif de doubler les flux d'affaires entre le Maroc et le Portugal dans les cinq années à venir.

S'exprimant lors d'un point de presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre de l'Industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique Moulay Hafid Elalamy, M. Santos Silva a mis en avant la complémentarité entre les deux économies, notamment, au niveau de l'industrie automobile où le Maroc se positionne comme un producteur majeur des voitures et le Portugal en tant que fournisseur mondial des pièces pour l'Automobile.

Il a qualifié d'excellentes les relations bilatérales entre les deux pays dont les liens économiques sont intenses grâce à des échanges commerciaux en nette augmentation et la dynamique d'investissement entre les deux pays dans plusieurs secteurs.

Le chef de la diplomatie portugaise, en visite officielle au Maroc, a plaidé pour davantage d'efforts afin d'intensifier les relations économiques bilatérales, notant que ses rencontres avec les responsables marocains sont intéressantes et productives.

Sur les neuf premiers mois de 2019, le volume globale des échanges entre le Maroc et le Portugal a atteint 13 milliards de dirhams (MMDH), alors qu'en 2018 il s'est établi à 16,6 milliards de dirhams .

Par ailleurs, les investissements directs à l'étranger (IDE) en provenance du Portugal au Maroc se sont chiffrés à 122,5 millions de dirhams (10,1 MDH au S1-2019). Les Secteurs concernés sont l'Immobilier (15%), l'Industrie (33%) et les Services (22%).

Concernant les perspectives de partenariat entre le Maroc et le Portugal, il s'agit de mettre en place un écosystème transnational de fast fashion, en capitalisant sur les protocoles conclus entre l’AMITH (association marocaine des industries de textile et de l'habillement), l’Association portugaise du Textile et de l’Habillement (ATP) et le Centre portugais des Technologies de l'Industrie du Textile et de l’Habillement (CITEVE).

Le Maroc a intérêt également à bénéficier de l’expérience portugaise en application du Protocole de coopération dans le domaine du Gouvernement Digital et des Technologies de l’Information, signé en 2017.

MAP 30/01/2020