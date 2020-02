M.Bourita reçu à Nouakchott par le président mauritanien

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'Etranger, M. Nasser Bourita a été reçu en audience mercredi à Nouakchott, par le président mauritanien, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette audience, M. Bourita a indiqué avoir "eu l'honneur d’être reçu en audience par le président mauritanien, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani".



Il a ajouté que la rencontre a été l’occasion de transmettre au chef de l’Etat mauritanien les salutations et la considération de Sa Majesté le Roi Mohammed VI ainsi que la ferme volonté du Souverain de hisser à des niveaux supérieurs les relations entre le Royaume du Maroc et la République Islamique de Mauritanie, qui commémorent cette année le 50è anniversaire de la signature de l'accord de fraternité et de bon voisinage.



Cet accord, signé en 1970 entre Rabat et Nouakchott, a aujourd'hui plus d'importance que jamais, car, a-t-il ajouté, la fraternité et le bon voisinage sont des principes fondamentaux dans les relations entre les deux pays.



Selon le ministre, l'essentiel aujourd'hui est de tirer profit de ce contexte favorable pour activer l'esprit de cet accord ainsi que de toutes les opportunités offertes pour ériger ces relations en "un partenariat stratégique fort".



M. Bourita a souligné la volonté de Sa Majesté le Roi que les relations du Maroc avec la Mauritanie ne soient pas des relations ordinaires, mais plutôt des relations exceptionnelles en raison de leur histoire, leur profondeur humaine, la proximité géographique et le destin commun "qui nous impose à relever des défis qui ne peuvent être surmontés qu'ensemble".



"Nous disposons à cet effet des mécanismes et du cadre juridique nécessaires et nous devons saisir le contexte particulièrement favorable des relations bilatérales pour dynamiser les conventions de manière à parvenir à des résultats tangibles et à hisser ces relations un véritable partenariat bénéfique à tous les niveaux et à tous les acteurs", a-t-il insisté.



Il s’agit d’un partenariat gagnant-gagnant bénéfique aux deux peuples frères, a-t-il poursuivi.



Dans ce sens, le ministre a souligné que les relations maroco-mauritaniennes, fondées sur un socle solide, puisent leur force dans les liens humains et de fraternité noués entre les deux peuples frères, ainsi que dans les rapports de coopération dans divers domaines, notamment économique et commercial, et dans le respect mutuel et la convergence de vues sur un grand nombre de questions.



Le ministre a, par ailleurs, relevé que l’audience a été une occasion propice de rencontrer le Président mauritanien et d'écouter ses analyses sur la situation dans la région ainsi que sa vision sur l'avenir des relations bilatérales.



Dans ce sens, il s’est déclaré "convaincu" que les prochains jours "seront très positifs pour les relations bilatérales"



L’audience s’est déroulée en présence de M. Ismail Ould Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, de M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, Directeur de Cabinet du Président mauritanien et de M. Hamid Chebbar, ambassadeur du Royaume du Maroc en Mauritanie.

MAP: 19/02/2020