Ministère de l’Éducation nationale: Report des vacances du printemps et poursuite de l'enseignement à distance

Le ministère de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé la poursuite de l'enseignement à distance et le report des vacances du printemps.

Ainsi, l'enseignement et l'apprentissage se poursuivront à distance, soit à travers les chaînes de télévision, les contenus numériques dédiés ou l'organisation de classes virtuelles sur les différentes plateformes électroniques, indique un communiqué du ministère, soulignant que les vacances de printemps, initialement prévues, seront reportées et ce, pour tous les cycles de formation relevant des départements de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Cette mesure a pour but de permettre aux élèves et aux étudiants de continuer la formation à distance et poursuivre les cours programmés, précise-t-on, ajoutant que des cours de soutien scolaire seront intégrés, progressivement, lors des prochaines semaines.

Cette décision s'inscrit dans le cadre des mesures préventives entreprises par le Maroc en vue de lutter contre la propagation du coronavirus (Covid-19), dont le confinement, et "vise à assurer la continuité pédagogique et éviter les impacts négatifs que pourrait avoir l'interruption des cours sur le rendement scolaire", relève le communiqué.

Le ministère a, par ailleurs, salué hautement le sens de patriotisme dont ont fait preuve les professeurs, les formateurs, les inspecteurs, les directeurs et l'ensemble des cadres administratifs, éducatifs et techniques, au niveau central, régional et provincial, ainsi que les efforts qu'ils ont déployés pour préparer les cours filmés, afin de permettre aux étudiants de poursuivre leurs études lors de cette conjoncture exceptionnelle.

Il a, en outre, appelé à davantage de mobilisation et d'engagement au service de l'intérêt suprême des apprenants, exhortant les parents à encourager leurs enfants à rester chez eux et à faire preuve d'assiduité et de sens de responsabilité afin qu'ils puissent poursuivre leurs études.

MAP 29/03/2020