Mme El Ouafi souligne le rôle important des MRE dans la mise en oeuvre du nouveau modèle de développement

La ministre déléguée chargée des Marocains résidant à l'étranger, Nezha El Ouafi, a tenu mercredi à Genève une rencontre de communication avec des compétences marocaines en Suisse au cours de laquelle elle a mis l'accent sur le rôle important des MRE dans la mise en oeuvre du nouveau modèle de développement dans le Royaume.

Lors de cette rencontre, tenue en présence notamment de l'ambassadeur du Maroc à Berne, Lahcen Azoulay, la ministre délégué a mis en avant la Haute Sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI entoure les Marocains résidant à l'étranger, mettant l'accent sur "l'importance de capitaliser avec efficience et efficacité sur les acquis importants consacrés par la Constitution".



Mme El Ouafi a souligné, en outre, que "la nouvelle architecture du ministère consistant à associer le secteur des MRE au ministère des affaires étrangères donnera un nouvel élan pour la réalisation de la convergence et la complémentarité, le renforcement de la gouvernance, l'optimisation de la qualité des prestations consulaires en faveur des marocains à l'étranger, et la mobilisation de leurs compétences et de leurs expertises au service du développement socio-économique de notre pays".



Elle a passé en revue, dans ce sens, les priorités de son département notamment en ce qui concerne les programmes portant sur l'institutionnalisation et le renforcement de l'offre éducative et culturelle à travers des mesures innovantes en vue de raffermir les liens nationaux, remédier aux problématiques à caractère social et juridique, et développer les prestations destinées aux MRE au moyen de leur numérisation.



La ministre déléguée a souligné, par ailleurs, que le Maroc a réalisé plusieurs chantiers économiques, sociaux et politiques ainsi que d'importants acquis dans le domaine des droits de l'homme sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, mettant en avant le climat de sécurité et de stabilité dont jouit le Maroc dans un environnement régional et international en butte à des changements difficiles.



Elle a, de même, mis l'accent sur les grandes mutations que connait le Maroc à la faveur des initiatives, des projets et des plans lancés dans différents domaines dans la droite ligne des orientations contenues dans les discours royaux qui constituent "un canal de communication directe avec les Marocains pour fixer les priorités et les approches et proposer des visions à même d'amorcer le changement escompté dans tous les domaines".



Pour leur part, les intervenants à cette rencontre se sont félicités de la Haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI entoure les Marocains du monde, exprimant leur détermination à contribuer à l'aboutissement des chantiers et des programmes engagés au Maroc sous la conduite clairvoyante de SM le Roi.



Mme El Ouafi avait présidé la délégation marocaine au Premier Forum mondial sur les réfugiés, tenu les 17 et 18 décembre à Genève.