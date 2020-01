Mme.Bouchareb: Installation de la nouvelle directrice de l'Agence urbaine de Skhirat-Témara

La nouvelle directrice de l'Agence urbaine de Skhirat-Témara, Aïcha El Hazouli, a été installée dans ses fonctions, lors d'une cérémonie tenue mercredi à Témara.

Intervenant lors de cette cérémonie, la ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville, Nezha Bouchareb a affirmé que cette nomination s'inscrit dans le cadre de l'engagement continu du ministère dans la mise en œuvre des Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI relative à la nécessité de mettre en place des élites qui sont en mesure d'interagir avec les projets de la nouvelle phase que vit actuellement le Royaume et qui sont dotées de compétences et qualifications à même d’innover pour un nouveau modèle de développement visant à promouvoir l’investissement productif et la création d’opportunités d’emploi.



La ministre a noté que pour la concrétisation d'une vision stratégique, basée principalement sur une nouvelle perspective de développement, le ministère a adopté un ensemble de lignes directrices axées sur le renforcement de la politique d'accompagnement, de préparation et de prospection des espaces, de même que la promotion d'une reconstruction prospective et durable pour accompagner la dynamique de développement des collectivités territoriales.



Mme Bouchareb a indiqué que l'Agence urbaine de Skhirat-Témara qui, depuis sa création en 2013, oeuvre pour la consolidation de sa position de partenaire exceptionnel du système local et de l’action régionale dans le secteur de la construction, est appelée à intensifier ses efforts en coordination avec ses différents partenaires, afin d’être apte à faire face à tous les défis et transitions, soulignant que le domaine d'intervention de cette agence urbaine est devenu pour l'essentiel un espace de polarisation pour plusieurs grands projets d'investissement, dans la mesure où la demande de création de projets industriels, économiques et résidentiels augmente.



Cette cérémonie s'est tenue en présence du wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, Mohamed Yacoubi et du gouverneur de la préfecture Skhirate-Temara Youssef Draiss



Mme El Hazouli a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein du ministère, dont celui de directrice de l’agence urbaine d’Errachidia, entre 2008 et 2011, et de Meknès, entre 2015 et 2019.

MAP: 29/01/2020