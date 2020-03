Mme.Fettah Alaoui: Le Maroc mobilisé pour faciliter le retour des touristes étrangers vers leurs pays

La ministre du Tourisme, de l'artisanat, du transport aérien, et de l’économie sociale,Nadia Fettah Alaoui, a affirmé que le Maroc s'est mobilisé pour faciliter le retour des touristes étrangers se trouvant au Maroc vers leurs pays.

"Un dispositif spécial a été mis en place, notamment à travers l’autorisation de près d’une centaine de vols spéciaux qui ont permis le rapatriement de plusieurs milliers de touristes, l’augmentation de la capacité des derniers vols commerciaux de la Royal Air Maroc et du nombre de rotations, la mobilisation de toutes les autorités compétentes dans plusieurs aéroports, ainsi que la sensibilisation des tours opérateurs et de leurs compagnies partenaires", a souligné la ministre dans une déclaration lundi.



Selon Mme Fettah Alaoui, l’action du Maroc s’est faite dans un esprit de dialogue et de responsabilité à l’égard de ces touristes étrangers. "Le Maroc n’agit nullement par injonction ou sur un ordre inapproprié d’autorités étrangères, notre pays traite les touristes de toutes les nationalités sur un même pied d’égalité", a-t-elle indiqué.



Le Royaume du Maroc qui a pris très tôt la mesure de la problématique du Coronavirus, a été parmi les premiers pays à prendre des mesures drastiques mais nécessaires, d’autant plus que la majorité des cas d’infection au Maroc sont des cas importés, provenant majoritairement de trois pays, a-t-elle conclu.

MAP: 16/03/2020