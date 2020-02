Nouveau modèle de développement: L'Institution du Médiateur appelle à développer un nouveau concept des services publics

Le médiateur du Royaume, Mohamed Benalilou a appelé, jeudi à Rabat, à développer un nouveau concept des services publics dans l'optique de placer le citoyen au coeur du nouveau modèle de développement.

Dans une déclaration à la presse peu avant une réunion de la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD) avec les représentants de l’Institution du Médiateur, M. Benalilou a relevé que la vision de l’Institution aspire à ce que l’Administration prenne de l’initiative et dispose de visions de développement en matière de gestion des services publics.



Il a en outre mis l’accent sur la nécessité de revoir la relation Usagers-Services publics en améliorant les prestations tout en tenant compte du degré de satisfaction de l’usager vis-à-vis de la performance de l’Administration.



La CSMD avait décidé, le 24 décembre dernier, d'écouter les institutions et forces vives de la nation incluant les partis politiques, les syndicats, le secteur privé et les associations et ce, dans un esprit d'ouverture et de construction commune.



Cette écoute large et ouverte vise à recueillir les contributions et les avis des parties sollicitées en vue d'élaborer un modèle de développement, avait indiqué la Commission.



Dans cette même logique de participation et d'inclusion, la CSMD avait fait savoir qu'elle mettra en place une plateforme digitale permettant de recevoir et de collecter les contributions et les idées soumises par les citoyens afin d'enrichir le débat et de partager les expériences et les réflexions.



La Commission organisera également une série de réunions de terrain pour écouter les citoyens et les différentes composantes de la société marocaine en vue de consolider l’esprit d’interaction et d’ouverture qui caractérise son travail.

