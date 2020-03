Ouverture prochaine d'un consulat du Liberia à Dakhla

Le Liberia va ouvrir un consulat à Dakhla dans les provinces du Sud du Maroc, a annoncé, vendredi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères du Liberia, M. Gbehzohngar Findley, qui effectue une visite de travail au Royaume. En plus du consulat du Liberia à Casablanca et de son ambassade à Rabat, "nous avons l'intention d'améliorer nos relations avec le Maroc et d'étendre nos services dans de nouvelles régions du Royaume", a dit M. Findley dans un point de presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita.

Cette décision permettra de promouvoir les relations bilatérales de longue durée qui existent entre le Liberia et le Maroc, a soutenu le chef de la diplomatie libérienne.



"Dès la semaine prochaine, toutes les formalités seront effectuées et je reviendrai pour l'ouverture du consulat", a-t-il assuré. Pour sa part, M. Bourita, a exprimé les remerciements du Maroc au Liberia pour son soutien clair et constant à la marocanité du Sahara, aussi bien au niveau des organisations régionales qu'internationales. "Le Liberia a toujours été un soutien fiable du Maroc dans tous ses combats diplomatiques visant à préserver son intégrité territoriale", a affirmé M. Bourita.

MAP: 06/03/2020