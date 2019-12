Ouverture à Salé du Forum national des soins de santé primaires

Le forum national des soins de santé primaires, organisé par le ministère de la Santé, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, s'est ouvert mercredi à Salé.

Ce forum de deux jours, organisé avec l’appui de l’OMS et de l’Unicef, s’inscrit dans les Orientations Royales relatives à la refonte du système de santé et à la réforme des Soins de Santé Primaires, en tant qu’élément de base pour progresser vers la Couverture sanitaire universelle et atteindre les Objectifs de développement durable, à l’horizon 2030.

Intervenant à cette occasion, le Chef du gouvernement, Saad Eddine El Otmani a salué l’ensemble des cadres de santé pour leur abnégation et leurs nobles actions humanitaires au profit des citoyens, notamment ceux affectés dans les centres de santé primaire dans les zones enclavées et difficiles.

M. El Otmani a insisté sur la nécessité d’assurer des soins de santé primaires aux citoyens sur le même pied d’égalité et dans le cadre de la justice territoriale, en tant que socle de tout système de santé.

Il a également mis en exergue les acquis réalisés au Royaume en matière de soins de santé primaires, notamment la baisse de la mortalité infantile, la généralisation des vaccins dans les centres de soins de santé primaires, le suivi des femmes enceintes et le recul du taux de mortalité néonatale.

Pour sa part, le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb a souligné que ce Forum exprime l’engagement ferme du Royaume du Maroc en faveur de la mise en œuvre des recommandations du congrès international sur les soins de santé primaires (Astana, octobre 2018), visant à instaurer un système de santé efficient et durable fondé sur les soins de santé primaires axées sur les personnes, conformément aux recommandations de l’OMS.

M. Ait Taleb a également affirmé que le Maroc a franchi des pas géants en matière de soins de santé primaires, depuis l’indépendance, ajoutant que les efforts consentis par le ministère ont permis d’éradiquer plusieurs épidémies et maladies mortelles, grâce à l’élargissement de l’offre du réseau de soins de santé primaires, l’amélioration de la couverture du programme national d’immunisation et le développement de plusieurs programmes de lutte contre les épidémies. Toutefois, plusieurs défis restent à relever pour permettre au système de soins de santé primaires d’assumer pleinement son rôle en tant que pilier du système de santé, a-t-il noté.

Pour leur part, MM. Ahmed Al-Mandhari, directeur régional de l’OMS et Anirban Chatterjee, l’adviser régional santé de l’Unicef, ont loué les efforts consentis par le Maroc en matière de soins de santé primaires, qui ont abouti à des résultats concrets, assurant que leurs organisations respectives sont disposées à accompagner les différents programmes du département de tutelle pour assurer une offre de santé au service des différentes catégories.

La cérémonie d’ouverture, tenue en présence de responsables gouvernementaux, d’experts et d’acteurs associatifs marocains et étrangers, a été marquée par la projection de deux films institutionnels sur les soins de santé primaires, réalisé par l’OMS et sur le lancement de la campagne nationale de promotion des services de santé initiée par le ministère de la Santé.

Cette réunion de haut niveau a pour objectif de partager les expériences internationales et nationales dans le domaine du développement des Soins de Santé Primaires et de présenter l'évolution des Soins de Santé Primaires, depuis la déclaration d'Alma-Ata (1978) à Astana (2018).

Ce forum vise également à proposer une feuille de route pour le développement des Soins de Santé Primaires dans le cadre d'une vision intégrée pour la réforme du système de santé dans notre pays.

Cette rencontre s’articule autour de cinq thématiques : L'organisation des soins de santé primaires et le panier de services, le financement, le Parcours coordonné de soins et place du secteur libéral, la Participation sociale et intersectorialité autour des Soins de Santé Primaires, ainsi que l’implantation de la pratique de médecine de famille comme option stratégique pour répondre adéquatement aux besoins et attentes de la population en proximité.

Plus de 450 participants prennent part à cette grande manifestation représentant les institutions et organisations nationales et internationales, les institutions gouvernementales, des parlementaires, des représentants des organisations professionnelles de santé, des sociétés savantes, des syndicats, du secteur privé, des facultés de médecine et de pharmacie, des instituts de formation en santé, de l'Agence Nationale de l'assurance maladie et des Caisses d'assurance maladie, ainsi que des experts nationaux et internationaux et des représentants de la société civile et des médias.

MAP 18/12/2019