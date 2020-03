Question palestinienne: Le Turkménistan salue le rôle pionnier de SM le Roi en tant que président du Comité Al Qods

Le Turkménistan salue le rôle pionnier de SM le Roi Mohammed VI en sa qualité de président du Comité Al Qods pour parvenir à une paix globale, juste et durable en Palestine, indique, mercredi, un communiqué conjoint rendu public à l’occasion de la visite officielle de deux jours qu’effectue au Maroc le vice Premier ministre, ministre des Affaires étrangères turkmène, M. Rachid Meredov, à l’invitation du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.

“Concernant la question palestinienne, la partie turkmène exprime son appréciation du rôle pionnier joué par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en sa qualité de président du Comité d’Al Qods pour parvenir à une paix globale, juste et durable, sur la base du principe de deux États garantissant l’établissement d’un État palestinien indépendant et souverain, avec Al Qods-Est comme capitale”, affirme le document publié à l’issue de la troisième session de consultations politiques maroco-turkmènes.

Concernant l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc, le Turkménistan affirme son appui à l’Initiative marocaine d’autonomie comme “unique moyen” de résoudre le différend autour du Sahara, souligne le communique.

Il note que la partie turkmène soutient les efforts déployés par les Nations Unies pour parvenir à une solution politique à cette question régionale.

A l’échelle internationale, les deux parties ont souligné l’importance de poursuivre la coordination de leurs positions sur les sujets d’intérêt commun au sein des instances internationales et régionales, et de soutenir les candidatures respectives du Maroc et du Turkménistan au sein desdites instances.

Les deux parties ont également convenu de tenir la quatrième session des consultations politiques à Achgabat dans une date qui sera fixée de commun accord, conclut le communiqué conjoint.

-MAP-04/03/2020