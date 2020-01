Réunion des travaux du Conseil de gouvernement le jeudi 02 janvier 2020

Adoption d'un projet de décret relatif aux attributions et à l'organisation du ministère de l'intérieur

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du chef de gouvernement Saâd Dine El Otmani, a approuvé le projet de décret n° 2.19.1086 relatif aux attributions et à l'organisation du ministère de l'Intérieur. Présenté par le ministre de l'Intérieur, le projet de décret vise la restructuration et l'amélioration des services centraux du ministère pour leur permettre de mieux s'acquitter des nouveaux rôles que leur confient les textes législatifs et organiques en vigueur, notamment les lois organiques relatives aux collectivités territoriales, a indiqué le ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, porte-parole du gouvernement, El Hassan Abyaba, dans un communiqué lu lors d'un point de presse tenu à l'issue du Conseil.

Le texte prévoit la redéfinition des missions de certaines directions, telles que la Direction générale des affaires intérieures, la Direction générale des collectivités locales, à laquelle sera attribué le nouvel intitulé "Direction générale des collectivités territoriales", afin qu'elle soit en mesure d'accompagner les collectivités territoriales en termes de facilitation de l'exécution de leurs attributions et de gestion de leurs affaires d'une manière démocratique, tout en leur offrant le soutien et l'expertise nécessaires à la mise en œuvre de leurs plans de développement. Le projet de décret propose également la création de nouvelles directions, indique le communiqué, précisant qu'il s'agit de la Direction de la communication qui sera chargée d'appliquer la stratégie du ministère à cet égard; la Direction des ressources humaines, qui vise à revoir le mode de gestion des ressources humaines; la Direction des affaires juridiques et litiges, pour offrir soutien, consultation et accompagnement juridiques et judiciaires aux services centraux et déconcentrés du ministère, tout en assurant une mission de veille juridique. Il s'agit, en outre, de la création d'une Direction de gestion des dangers naturels, qui sera appelée à contribuer, aux côtés des autres départements ministériels concernés, à l'élaboration et à l'exécution de la politique gouvernementale relative à la gestion et la réduction des dangers naturels. Cette direction devra également contribuer à l'amélioration de la compréhension et de prévention de ces dangers, ainsi qu'à l'accompagnement des préfectures et provinces dans leur gestion, conclut le communiqué.

Projet de décret instituant une indemnité spéciale d'audit dans les tribunaux financiers

Le Conseil de gouvernement a adopté un projet de décret portant institution d'une indemnité spéciale d'audit au profit des fonctionnaires exerçant cette tâche auprès des tribunaux financiers.

Présenté par le ministre de l'Economie, des finances et de la réforme de l'administration, le décret n° 2.19.1013 tend à motiver cette catégorie de fonctionnaires des tribunaux financiers, titulaires de diplômes supérieurs et disposant de compétences et expériences dans des disciplines relatives à la comptabilité financière, et que la cour des comptes a recrutés pour renforcer ses ressources humaines à côté des magistrats.

Cette procédure consiste également à attirer les compétences de cette catégorie à travers l'élargissement de la base des candidats au concours, a-t-il relevé, notant que ce texte vise aussi à garantir leur continuité au sein de la Cour des comptes, tout en les encourageant à s'acquitter convenablement de leurs missions et à redoubler leurs efforts.

Projet de décret relatif aux éléments constituant l'indice des prix à la consommation

Le Conseil de gouvernement, a adopté le projet de décret n° 2.19.1083 fixant les éléments constituant l'indice des prix à la consommation (IPC). Présenté par le ministre de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l'Administration, ce décret abroge le décret n° 2.09.529, publié le 23 novembre 2009 relatif à l'actuel IPC, qui avait institué l'année 2006 comme année de base.

Le texte prévoit la création d'un nouvel IPC qui fixe 2017 comme année de base, et qui sera publié par le Haut-Commissariat au plan (HCP) conformément aux normes spéciales de diffusion des données (NSDD) adoptées par le Fonds monétaire international (FMI).

Ce nouvel IPC comprend un panier actualisé, une méthodologie améliorée et une couverture géographique élargie passant de 17 à 18 villes, avec l'ajout de la ville d'Errachidia représentant la région de Drâa-Tafilalet qui a été créée en 2015 dans le cadre du nouveau découpage régional du Royaume. L'indice est calculé sur la base des prix d'un panier de produits consommés par les familles marocaines et des coefficients de pondération mis à jour, fixés à partir de l'Enquête nationale sur la consommation de 2014 et du Recensement général de la population et de l'habitat de la même année.

Par ailleurs, l'examen et l'adoption du projet de décret n° 2.17.318, relatif aux conditions et modes de présentation des garanties pour la restitution des primes encaissées en cas d'annulation du contrat de vente d’un immeuble en construction, ont été reportés en vue d'approfondir et d'améliorer le débat à ce sujet.

Le Conseil approuve des propositions de nomination à des fonctions supérieures

Le Conseil de gouvernement, a approuvé des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, le Conseil a approuvé la nomination de M. Jamal Hanafi au poste de directeur de l'agence urbaine d'Al Hoceima, alors que M. Abdelali El Kour a été désigné président de la Fondation des œuvres sociales des travaux publics (ministère de l'Equipement, du transport, de la logistique et de l'eau).

Le Conseil a approuvé également la nomination de Mme Khadija Demoura au poste de directrice du Centre régional d'investissement (CRI) de Rabat-Salé-Kénitra et de M. Mohamed Jaifar en tant que Directeur du Centre régional d'investissement de Laâyoune-Sakia El Hamra (ministère de l'Intérieur).

MAP 02/01/2020