Réunion des travaux du Conseil de gouvernement le jeudi 04 juin 2020

Le dépistage massif, que SM le Roi Mohammed VI a appelé le patronat à effectuer dans un cadre participatif de gestion de la pandémie de Covid 19, permettra d'accélérer la reprise de l'activité économique et de préserver la santé des travailleurs et de leurs proches, a affirmé, jeudi à Rabat, le Chef du gouvernement Saâd Dine El Otamni. Dans une allocution à l'ouverture du Conseil de gouvernement réuni en visioconférence, M. El Otmani s'est dit fier des réalisations collectives du Royaume face à la pandémie, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, Ses sages directives, Ses initiatives proactives et Ses hautes instructions, a indiqué le ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu à l'issue du Conseil.

M. El Otmani a rappelé que la dernière initiative en date est l'appel du Souverain au patronat à déployer une opération de dépistage massif pour limiter le risque de propagation du virus à travers des tests de dépistage à leurs salariés, soulignant que SM le Roi a donné Ses hautes instructions au ministère de la Santé de mettre à la disposition de la Confédération générale des entreprises du Maroc ses moyens matériels et humains, tout en tenant compte de la promiscuité et des particularités et contraintes sanitaires inhérentes aux lieux de travail.

Cette action est de nature à accélérer la reprise de l'activité économique au Royaume, à permettre à un grand nombre de catégories sociales d'exercer à nouveau leurs activités commerciales et professionnelles, à alléger l'impact sur les caisses de l'État et à préserver la santé des travailleurs et celle de leurs proches, a-t-il soutenu. Le chef du gouvernement a également présenté la situation épidémique du Royaume qui connait dernièrement "une amélioration significative", saluant à cette occasion le niveau de conscience dont en fait preuve les citoyens, a indiqué M. Amzazi. Dans ce sens, M. El Otmani a remercié les citoyens pour leur compréhension et leur coopération, tout en les appelant à continuer à se conformer aux mesures de précaution pour faire face à la propagation du virus.



M. Amkraz présente la politique nationale dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail



Le ministre du Travail et de l'Insertion professionnelle, Mohamed Amkraz, a présenté lors du Conseil de gouvernement réuni jeudi par visioconférence, sous la présidence du Chef de gouvernement, Saad Dine El Otmani, un exposé sur la politique nationale dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.



M. Amkraz a affirmé que son département a supervisé l'élaboration des projets de la politique et du programme national de santé et de sécurité au travail et ce, en concertation avec l'ensemble des secteurs gouvernementaux concernés, mais également avec les organisations professionnelles des employeurs et employés les plus représentatifs, a indiqué, dans un communiqué lu à l'issue du Conseil, le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi.



L'élaboration de ces deux projets, a poursuivi le ministre, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre les engagements du programme gouvernemental relatif à la promotion de la santé et sécurité au travail et de l’accomplissement, par notre pays, de ses engagements internationaux résultant de la ratification de la Convention internationale du travail n°187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, adoptée par l’Organisation internationale du Travail (OIT) en 2006. L'objectif étant d'améliorer de façon continue le domaine de la santé et de la sécurité au travail, dans le but de prévenir les dangers au travail et d'initier des mesures effectives pour l’instauration d’un environnement de travail sain.



Le projet de cette politique nationale, a ajouté M. Amkraz, a pour portée de réaliser un certain nombre d'objectifs dont la réduction des maladies professionnelles et accidents de travail, tout en promouvant une culture de prévention en matière de sécurité et de santé, pour toutes les catégories de travailleurs en faveur des employeurs, y compris les fonctionnaires publics, ainsi que les priorités à prendre en compte et les moyens nécessaires pour évaluer l’évolution réalisée dans ce domaine.



Le projet de la politique nationale de sécurité et santé au travail repose sur la réalisation de quatre objectifs stratégiques, mis en œuvre à travers 22 objectifs opérationnels et 70 mesures, a précisé le ministre du Travail et de l'Insertion professionnelle. Les quatre objectifs susmentionnés se déclinent comme suit: le développement du système national de sécurité et de santé au travail, le développement de la formation en matière de sécurité et santé de travail, la promotion de la culture de prévention et le renforcement de la gouvernance, du dialogue social et de la dimension territoriale.



Afin de mettre en œuvre l’approche participative préconisée par l’OIT, a expliqué le responsable, un sous-comité tripartite, relevant du Conseil de médecine du travail et de prévention des risques professionnels, a été chargé de suivre le projet de d'élaboration de la politique et du programme national de santé et de sécurité au travail pour la période 2020-2024.





Le Conseil de gouvernement adopte un projet de loi relatif à la réorganisation de l'Académie du Royaume du Maroc



Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi par visioconférence sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a adopté le projet de loi n° 19-74 relatif à la réorganisation de l'Académie du Royaume du Maroc en tenant compte des observations soulevées à ce sujet.



Ce texte, présenté par le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, s'inscrit dans le cadre de la révision du cadre juridique de l'Académie conformément aux Orientations de SM le Roi Mohammed VI, et à la nouvelle vision visant à faire de l'Académie une institution nationale de référence à même de contribuer au rayonnement culturel du Maroc, et un outil de communication et d'ouverture culturelle et intellectuelle dans le respect des orientations de la Constitution du Royaume, a indiqué, dans un communiqué lu à l’issue du Conseil, le ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi.



La révision du cadre juridique de l'Académie s’articule autour de quatre axes principaux, dont le premier est centré sur les missions de l’Académie, a précisé le ministre, expliquant que le projet de loi stipule de nouvelles missions pour cette institution scientifique nationale en mettant l'accent sur sa contribution à la réalisation de la renaissance intellectuelle, scientifique et culturelle du Royaume ainsi que son rôle de faire connaitre les différentes facettes de l'identité nationale avec toutes ses composantes et affluents, et de diffuser les valeurs et principes universels ancrés dans le dialogue des cultures et des civilisations.



S’agissant du deuxième axe, lié au système d'adhésion à l'Académie, le ministre a souligné que le nouveau texte a révisé le système d'adhésion avec la rationalisation de la procédure de nomination des membres, en s'inspirant des expériences d'institutions similaires étrangères.



Le troisième axe, portant sur les structures de l’Académie, s’articule autour de la restructuration des organes de l'académie à travers la création d'une structure académique chargée de définir la stratégie de l'académie, l'étude des programmes et les projets et activités scientifiques, d'un conseil de coordination du travail académique, en plus de la création de comités scientifiques spécialisés et le transfert de l'Institut Royal pour la Recherche sur l'Histoire du Maroc à l’Académie du Royaume.



Le projet de loi édicte également la formation de deux organes spécialisés dans les domaines de la traduction et des arts qui feront partie intégrante de l’Académie en opérant sous sa supervision: Il s’agit de l'instance académique supérieure de la traduction, qui a pour mission d'encourager les travaux de traduction dans le Royaume et à l'étranger et de contribuer à soutenir et élargir leur champ d'application, et de l'Institut Académique des Arts, chargé de développer la créativité artistique et de promouvoir les arts et le patrimoine artistique d'origine marocaine sous toutes ses formes et ses composantes.



Pour ce qui est du quatrième axe, qui s’intéresse au système de gouvernance, il concerne l’adoption d’un certain nombre de règles liées au travail des organes de l’Académie et à la gestion de leurs affaires administratives et financières afin que l'académie soit en mesure de remplir ses nouveaux rôles conformément aux principes d'efficacité et d'efficience.





Adoption de deux projets de loi portant approbation de conventions de coopération judiciaire avec l'Ukraine



Le Conseil du gouvernement, réuni jeudi par visioconférence sous la présidence du chef du Gouvernement, Saâd Dine El Otmani, a adopté deux projets de loi portant approbation de deux conventions de coopération judiciaire entre le Maroc et l'Ukraine signées à Marrakech le 21 octobre 2019, présentés par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger.



Le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, a précisé, dans un communiqué lu à l'issue de la réunion du Conseil, qu'il s'agit du projet de loi 17-20 en vertu duquel le conseil approuve une convention relative au transfèrement des personnes condamnées visant à renforcer la coopération judiciaire entre les deux pays et à permettre aux personnes condamnées de purger le reliquat de leur peine privative de liberté dans leur pays afin de faciliter leur réintégration sociale.



Il s'agit également, ajoute M. Amzazi, d'un projet de loi 18-20, en vertu duquel le conseil approuve une convention relative à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, prévoyant de faire bénéficier les citoyens des deux parties, sur le territoire de chaque pays, de la même protection juridique prévue pour ses citoyens pour ce qui est des droits individuels et financiers, et de l'accès aux tribunaux respectifs pour la défense de leurs droits.



Le communiqué rappelle que cette convention porte également sur différents volets judiciaires et l'exécutions des jugements, entre autres.



MAP: 04/06/2020