Réunion des travaux du Conseil de gouvernement le jeudi 12 mars 2020

Le Coronavirus nécessite une réponse avec sérieux sans excès ni affolement



L'épidémie de coronavirus "nécessite une réponse avec sérieux mais sans excès ni affolement afin de pas nuire aux intérêts des citoyens, à l'économie et au pays en entier", a affirmé, jeudi à Rabat, le chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani.

Dans une allocution à l’ouverture de la réunion hebdomadaire du conseil de gouvernement, M. El Otmani a fait savoir que le Royaume, en application des hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et en parfaite coordination avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), prend cette question "avec sérieux" relevant à cet égard la mise en place d'un Comité national de pilotage composé de divers intervenants qui se réunissent régulièrement et promptement chaque fois que cela est nécessaire, afin de prendre des mesures "efficaces, directes et rapides".

De même, il a expliqué que, sur la base des développements enregistrés aux niveaux régional et international, et compte tenu du développement épidémiologique de la maladie dans notre pays, qui en est encore à son premier stade, "les mesures nécessaires seront prises en temps opportun".

M. El Otmani a ainsi appelé l'ensemble des citoyens à faire preuve de compréhension au vu du resserrement des contrôles dans les aéroports, des ports et dans les différents points d’entrée terrestres, notant que l’organisation des contrôles au niveau des passages frontaliers dépend, comme il est en vigueur au niveau mondial, de la situation épidémiologique des pays de provenance des voyageurs.

Le chef du gouvernement a également salué l'apport important du comité de veille et de surveillance du ministère de la Santé et du comité scientifique constitué d’experts qui assurent le suivi de la situation.

"Le Comité de veille et de surveillance épidémiologique suit de près la situation et tous ceux qui ont été en contact avec des cas confirmés de contamination au coronavirus ont été identifiés et suivis par les autorités sanitaires", a-t-il indiqué.

En plus des précautions d'ordre général, a poursuivi M. El Otmani, chacun doit respecter les mesures de prévention énumérées dans les spots élaborés et diffusés par le ministère de la Santé.

Au regard de l'impact de l'épidémie du coronavirus sur l'économie mondiale et sur un certain nombre de pays partenaires du Maroc, le chef du gouvernement a souligné l'importance de la décision de former un comité de veille stratégique, qui comprend, outre le gouvernement et la Confédération générale des entreprises du Maroc, plusieurs autres partenaires économiques et financiers.

Le ministère de l'Économie, des Finances et de la Réforme de l’administration a déjà annoncé, a-t-il rappelé, le lancement de ce comité qui se penchera sur le suivi et l'étude des effets du coronavirus sur l'économie du pays et sur divers secteurs, rappelant que le gouvernement qui reçoit divers correspondances de la part d'acteurs économiques et professionnels qui s’interrogent sur l’évolution de la situation, prendra, au terme d'un examen approfondi, les mesures appropriées face à cette situation.



Coronavirus au Maroc : Légère hausse des prix de certains produits alimentaires



Une légère hausse a été constatée au niveau des prix de certains produits alimentaires au Maroc, selon le ministre de l'Industrie, du Commerce, de l’Economie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy.

Lors d'un exposé devant le Conseil du gouvernement, M. Hafid Elalamy a relevé "qu'une hausse légère a été enregistrée au niveau des prix de certains produits alimentaires ainsi qu'une augmentation conséquente de ceux des produits d'hygiène", a indiqué le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement, Hassan Abayba, dans un communiqué lu lors d'une conférence de presse à l'issue de ce conseil.

Pour autant, a assuré M. Elalamy, "les chaines d'approvisionnement industrielles ne prévoient pas de perturbations à grande échelle à court terme, des voies alternatives étant assurées par les acteurs concernés".

Pour faire face à cette conjoncture, a-t-il rappelé, le ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie verte et numérique, a pris une batterie de mesures, dont la mise en place d'un comité de veille stratégique qui se réunit chaque 2 jours pour arrêter les mesures qui s'imposent.

Aussi, des mécanismes de veille et de suivi quotidien ont été mis au point à l'effet de définir et de proposer, en partenariat avec les Fédérations, des solutions pour pallier tout impact du Coronavirus sur les chaines d'approvisionnement.

Aussi, une licence d'exportation est désormais imposée pour les masques médicaux et les gels désinfectants, a dit le ministre, ajoutant que des mesures concrètes ont été également prises au profit des entreprises dont l'activité pourrait être impactée par le COVID-19.

Le ministère procède également à la garantie des stocks en produits de première nécessité non périssables pour faire face à la demande croissante au niveau nationale.

Le ministère agit aussi pour rassurer les citoyens quant à la situation de l'approvisionnement national qui ne doit prêter à aucune inquiétude. Des actions sont également menées pour sensibiliser les commerçants aux responsabilités qui leur incombent face à cette situation.

Le ministère, a poursuivi M. Hafid Elalamy, a enfin reporté tous les événements qu'il projetait d'organiser.

Projet de décret relatif à l'acquisition des navires de pêche



Le Conseil de gouvernement, a adopté le projet de décret 2.20.147 portant application de la loi 59.14 relative à l'acquisition, la mise en chantier et la refonte des navires de pêche.

Présenté par le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, ce décret comporte des mesures fixant les modalités d’octroi des licences d’acquisition, de vente, de substitution, de mise en chantier et de refonte des navires de pêche, ainsi que les modalités fixant les autorisations de construction et de réparation des navires et les modalités d’autorisation des navires de pêche destinés à l’exportation, a indiqué le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement, M. Hassan Abayba, dans un communiqué lu lors d'une conférence de presse à l'issue de ce conseil.

Ces mesures comprennent également, a ajouté le ministre, les délais maximaux imposés pour la construction d'un navire de pêche, ou la réalisation des travaux de restauration, ou la réparation et l'achèvement des instructions mentionnées dans le procès-verbal de la visite; et la liste du personnel qualifié pour rédiger les PV des infractions de la loi 59.14.

Projet de loi relatif à la carte d'identité électronique (CIN)



Le conseil du gouvernement, a approuvé le projet de loi n° 04.20 relatif à la carte d'identité électronique (CIN).

Présenté par le ministre de l'Intérieur, ce projet de loi qui remplace la loi n° 35.06 portant création de la carte d'identité nationale, vise à répondre aux aspirations des citoyennes et citoyens et des différents acteurs au niveau de l'ensemble du Royaume en matière de lutte contre la fraude et l'usurpation d'identité, en rendant cette carte intelligente, sécurisée et pratique, a indiqué le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement, M. Hassan Abayba, dans un communiqué lu lors d'une conférence de presse à l'issue de ce conseil. Le projet de loi vise également à intégrer de nouveaux emplois qui permettent de suivre le rythme de la vision du développement numérique poursuivi par le Royaume, a ajouté le ministre.

Projet de loi relatif à une convention sur l'assistance juridique entre le Maroc et l'Ukraine



Le Conseil de gouvernement, a procédé à l'examen d'un projet de loi portant approbation d'une convention sur l'assistance juridique en matière pénale et à l'extradition de criminels entre le Maroc et l'Ukraine. Cette convention, signée le 21 octobre dernier à Marrakech, a été présentée par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger. Dans un communiqué lu à l'issue du Conseil, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement, El Hassan Abyaba a indiqué que cette convention vise à promouvoir la coopération entre les deux pays dans le domaine de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes.

Elle vise aussi à renforcer les capacités des autorités compétentes des deux parties en matière de prévention de la criminalité et la réalisation des enquêtes et des poursuites judiciaires, ainsi que la saisie et la confiscation des biens obtenus grâce au crime.



Le Conseil de gouvernement approuve des nominations à de hautes fonctions



Le Conseil de gouvernement, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution.

Ainsi, il a été procédé à la nomination de M. Hicham Rahali au poste de directeur des Affaires administratives et juridiques, au ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, département de l'Agriculture, a indiqué le ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, porte-parole du gouvernement, M. El Hassan Abyaba, dans un communiqué lu lors d'un point de presse à l'issue du Conseil.

Au niveau du ministère délégué auprès du ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, M. Hassan Amrir a été nommé au poste de directeur des Affaires juridiques, des équivalences et du contentieux.

MAP: 12/03/2020