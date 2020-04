Réunion des travaux du Conseil de gouvernement le jeudi 24 avril 2020

M. El Otmani: L'état d’urgence sanitaire a permis d’améliorer la situation épidémiologique

L’état d’urgence sanitaire décrété sur l'ensemble du territoire national a permis une amélioration de la situation épidémiologique, laquelle se caractérise par le recul du nombre des décès et la hausse des cas de guérisons, a affirmé, vendredi, le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.

S’exprimant à l’ouverture du Conseil de gouvernement, réuni en visioconférence, M. El Otmani a relevé que l’état d’urgence sanitaire constitue une mesure inévitable, en dépit des difficultés économiques et sociales et des pressions psychologiques qui l’accompagnent, a indiqué le ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Le chef du gouvernement a, par ailleurs, évoqué l’apparition de foyers épidémiques inquiétants dans certaines régions, relevant que cette question est traitée avec la célérité et l’efficacité requises.

Il a aussi abordé les défis scientifiques imposés par le virus, appelant à éviter les interprétations simplistes liées à sa nature et à sa propagation.

M. El Otmani a en outre rendu hommage au personnel de santé, notamment ceux qui sont en première ligne dans la lutte contre la propagation de la pandémie, ainsi qu’à l'ensemble des intervenants pour faire face aux différentes répercussions à caractère économique, social, culturel et éducatif de la maladie.

Rappelant que ce Conseil de gouvernement intervient après la prolongation de l’état d’urgence sanitaire et la décision de l’interdiction du déplacement nocturne entre 19H00 et 05H00 durant le mois de Ramadan, M. El Otmani a relevé que ces mesures nécessaires ont été dictées par les évolutions épidémiques et les développements sur le terrain enregistrés quotidiennement par les autorités compétentes.

Le chef du gouvernement a enfin formé le voeu que le Maroc sorte indemne de cette épreuve et qu’il connaisse un nouvel élan de développement après la pandémie, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI et Ses hautes orientations qui ont démontré leur caractère humain, proactif et prospectif.

Projet de décret portant application de la loi édictant des mesures exceptionnelles en faveur des employeurs affiliés à la CNSS impactés par le Covid-19

Le Conseil de gouvernement, réuni vendredi en visio-conférence sous la présidence du Chef du Gouvernement, M. Saad Dine El Otmani, a adopté le projet de décret n°2.20.331 portant application de la loi n° 25.20 édictant des mesures exceptionnelles en faveur des employeurs affiliés à la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS) et de leurs employés déclarés, impactés par les répercussions de la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Ce projet de décret, présenté par le ministre du Travail et de l'insertion professionnelle, vise l’application de l’article 7 de la loi n° 25.20 édictant des mesures exceptionnelles en faveur des employeurs affiliés à la CNSS et de leurs employés déclarés, impactés par les répercussions de la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), indique un communiqué lu par le ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi lors d'un point de presse à l'issue du Conseil.

Ce projet de décret fixe les conditions et critères qui permettent de considérer qu’un employeur est en difficulté du faite de l’impact de la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19) sur son activité, précisant que, parmi ces conditions et critères, l’employeur doit justifier qu’il a dû cesser provisoirement l’exercice de son activité sur la base d’une décision administrative prise conformément aux dispositions du décret n° 2.20.293 publié le 29 Rajab 1441 (24 mars 2020) portant annonce de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national pour faire face à la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Le chiffre d’affaires déclaré de l’employeur doit avoir baissé de 50 pc au moins au titre des mois d’avril, de mai, et de juin 2020 comparé au chiffre d’affaires déclaré au cours des mêmes mois de 2019, et à condition que le nombre de salariés et de stagiaires en formation en vue de leur intégration, déclarés auprès de la CNSS au titre du mois de février 2020 et qui ont cessé provisoirement leur travail à cause de cette pandémie, soit 500 personnes, a-t-il ajouté.

Dans le cas où le nombre de salariés dépasse les 500 ou que le chiffre d’affaires déclaré baisse de 25 à moins de 50 pc, la demande de l’employeur concerné est soumise à une commission créée à cet effet et composée des représentants des autorités gouvernementales chargées des finances et du travail, de l’autorité ou des autorités gouvernementales qui supervisent le secteur concerné, ainsi que de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), a poursuivi M. Amzazi.

Ce projet de décret habilite les autorités gouvernementales concernées à définir les employeurs qui ne se trouvent pas en difficulté suite à la propagation du nouveau coronavirus et dont l’activité relève des secteurs ou des secteurs connexes qui figurent sur la liste établie par décisions par les autorités, a fait observer le ministre, soulignant que cette liste peut comprendre également toute entreprise dont la poursuite des activités est jugée nécessaire par les autorités, eu égard à la conjoncture épidémiologique, économique et sociale du pays.

Ce projet de décret permet, selon le ministre, aux autorités gouvernementales concernées de considérer, par décision justifiée, qu’un employeur se trouve en difficulté en dépit du fait qu’il exerce une activité relevant d’un secteur ou d’un secteur connexe qui figure sur la liste précitée, dans le respect des dispositions de l’article 1 du décret.

Ce projet de décret fixe également les informations et documents que l’employeur est tenu de présenter à la Caisse nationale de la sécurité sociale via son site électronique, a-t-il conclu.

Projet de décret portant modification de la loi sur l’Etat civil

Le Conseil de gouvernement, réuni vendredi sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a approuvé le projet de décret n° 2.18.1005 modifiant le décret n°2.99.665 du 2 Chaabane 1423 (9 octobre 2002) portant application de la loi n°37.99 relative à l'Etat civil, en tenant compte des remarques soulevées à ce sujet.

Le projet de ce décret, présenté par le ministre de l'Intérieur, vise à modifier l'intitulé du chapitre huit du décret n°2.99.665 portant application de la loi n° 37.99 ainsi que les exigences de son article 38, en vue d'établir le fondement juridique pour l'application du système informatique de l'état civil, l'échange électronique de ses données et l'attribution au ministre de l'Intérieur de la prérogative de conclure des accords concernant l'état civil au niveau national, sans toucher aux compétences centrales des présidents des conseils communaux -officiers d'état civil, indique un communiqué lu par le ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi lors d'un point de presse à l'issue du Conseil.

Le projet de ce décret intervient également en exécution des Hautes orientations royales visant à réformer l'administration marocaine et à en augmenter la productivité ainsi que dans le cadre de la mise en œuvre du programme gouvernemental visant à développer l'administration électronique et en application du plan d'action du ministère de l'Intérieur relatif à la modernisation du secteur de l'état civil, notamment au volet de l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans sa gestion, a noté M. Amzazi. A cet égard et afin d'accroître l'efficacité et la qualité des services d'état civil fournis aux citoyens, un système informatique de l'état civil a été développé et un centre national a été créé pour stocker ses données en vue de la création d'un registre national de l'état civil pour en faire un outil essentiel dans la planification des politiques publiques, en mettant cette base de données à la disposition des secteurs et des établissements administratifs et sociaux selon leurs besoins, a relevé le porte-parole du gouvernement.

MAP 24/04/2020