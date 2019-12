Réunion des travaux du Conseil de gouvernement le jeudi 26 décembre 2019

Un enseignement de qualité, la clé de toute promotion sociale et de la réalisation de l'équité et de la justice territoriale

Un enseignement de qualité est susceptible de résoudre les problématiques que connait la société, étant considéré comme "la clé de toute promotion sociale, de la réalisation de l'équité et de la justice territoriale et du progès au niveau national", a indiqué, jeudi à Rabat, le Chef de gouvernement, Saad Dine El Otmani.

Dans une allocution à l’ouverture de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, M. El Otmani a souligné l'importance de la première réunion tenue mercredi par la Commission nationale du suivi et de l'accompagnement de la réforme du système de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, marquant le début de la réforme structurelle globale, stratégique et importante pour le système d'éducation, de formation et de recherche scientifique.

Ainsi, M. El Otmani a indiqué que cette première réunion est un événement important ayant permis permis de d'examiner le tableau de bord de la réforme du système d'éducation, de formation et de recherche scientifique au cours des trois prochaines années, et les mesures prioritaires qui doivent être axées sur la réforme de l'éducation, "pour devenir équitable et de qualité, permettant aux étudiants marocains de développer leurs connaissances et s'améliorer dans les sciences et la recherche scientifique".

La commission a approuvé la liste des projets de lois, décrets et décisions liés au système législatif requis pour la réforme, qui figure dans la loi-cadre nécessaire à sa mise en œuvre et son application sur le terrain, a expliqué M. El Otmani, notant que le débat des membres de la commission et leurs suggestions contribueront inévitablement à la finalisation du tableau de bord qui sera visible pour tous les secteurs.

Le chef de gouvernement a, en outre, relevé que le succès de ce chantier "est la responsabilité de tous, pas seulement du ministère de tutelle, mais nécessite une mobilisation de tous les acteurs et de tous les secteurs gouvernementaux et non gouvernementaux". Dans ce contexte, le chef du gouvernement a salué la contribution efficace et dynamique de certaines institutions, que la loi exhorte de représenter au sein de la commission nationale, à leur tête le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS), le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Haut-commissariat au plan (HCP).

Et après avoir évoqué la voie tracée par la loi-cadre relative au système d'éducation, de formation et de la recherche scientifique découlant de la vision stratégique de la réforme 2015-2030, M. El Otmani a précisé qu'un ensemble de chantiers ont été lancés pour améliorer le système éducatif dans le pays, dont les ateliers de généralisation de l'enseignement primaire qui ont permis à 56% des enfants âgés de quatre à six ans de s'inscrire à l'enseignement primaire, au cours de l'année écoulée et actuelle, sachant que l'objectif est de généraliser l'enseignement primaire, et d'atteindre 100.000 inscriptions chaque an dans les années à venir.

Il a notamment mentionné plusieurs autres projets programmés, qui visent à donner à chaque axe de réforme l'importance qu'il mérite, sachant que le système comprend actuellement plus de dix millions d'élèves, d'étudiants et de stagiaires en formation professionnelle. "Nous sommes tenus de répondre à leurs besoins au niveau des professeurs, des formateurs, des encadrants, et aussi au niveau des structures et des contenus scientifiques et pédagogiques", a-t-il dit.

Projet de décret relatif à la tutelle administrative sur les communautés soulaliyates et la gestion de leurs biens

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a approuvé le projet de décret n° 2.19.973, , présenté par le ministre de l'Intérieur, portant application des dispositions de la loi n° 62.17 relative à la tutelle administrative sur les communautés soulaliyates et la gestion de leurs biens.

Ce projet de décret prévoit une série de mesures réglementaires portant en particulier sur la procédure d'élaboration des listes des membres des communautés soulaliyates, les conditions requises pour les "Nouabs" des communautés et les règles de leur sélection, ainsi que les règles de fonctionnement des nouabs, a indiqué El Hassan Abyaba, ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, porte-parole du gouvernement, dans un communiqué lu lors d'un point de presse tenu à l'issue du Conseil.

Le projet de décret prévoit également la manière d'exploitation les terres appartenant à ces communautés et les règles d'application relatives à la répartition de l'exploitation aux membres de la communauté, la manière de statuer sur les litiges qui peuvent découler de cette répartition, et les conditions requises dans le foncier pour l'octroi des titres de propriété, les conditions que doivent remplir les bénéficiaires, et les procédures relatives au constat de réalisation des projets d'investissement par les bénéficiaires, avec la possibilité de résiliation du contrat d'attribution en cas de non réalisation du projet, a ajouté la même source.

Il prévoit également l’organisation des opérations de prise à bail des biens des communautés soulaliyates ou leur cession pour la réalisation de projets d’investissement et les règles d’application y afférentes, l'organisation des opérations de vente des produits forestiers, et des récoltes et substances dérivées de la propriété de ces communautés, la définition des règles d'application relatives à la gestion des ressources financières des communautés soulaliyates, et la composition du Conseil central de tutelle, ainsi que les procédés de nomination de ses membres, la durée de leur mandat et le fonctionnement du Conseil.

Projet de décret portant statut particulier du personnel du ministère des Affaires étrangères et de la coopération

Le Conseil de gouvernement, a adopté le projet de décret n° 2.19.1071 modifiant le décret n° 2.04.534 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004), portant statut particulier du personnel du ministère des Affaires étrangères et de la coopération.

Présenté par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, ce projet de décret vise à modifier l'article 18 du décret précité en intégrant les diplômés de l'École nationale supérieure d'administration (ENSA) dans les catégories qui peuvent être employées et nommées, selon les compétences, en tant que consultants en affaires étrangères, a indiqué El Hassan Abyaba, ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, porte-parole du gouvernement, dans un communiqué lu lors d'un point de presse tenu à l'issue du Conseil.

Projet de décret portant application de l'article 19 de la loi relative à la création de l'ENSA

Le Conseil de gouvernement a approuvé le projet de décret n° 2.19.1069 portant application de l'article 19 de la loi 038.13 relative à la création de l'Ecole Nationale Supérieur d'Administration (ENSA).

Présenté par le ministre de l'Economie, des finances et de la réforme de l'administration, ce projet fixe les corps supérieurs de la fonction publique auxquels seront affectés les lauréats de l'ENSA, à savoir, l'Inspection Générale des Finances (IGF), le cadre des conseillers des affaires étrangères et les corps de l'inspection générale de l'administration territoriale et les attachés de justice des juridictions financières.

Ce projet de décret prévoit également des dispositions qui visent à doter ces Corps des lauréats les plus brillants.

Projet de décret portant statut particulier du corps de l'IGF

Le Conseil de gouvernement a adopté le projet de décret n° 2.19.1072 modifiant le décret n° 2.93.807 du 06 Moharram 1415 (16 juin 1994), portant statut particulier du corps de l'Inspection générale des finances (IGF).

Présenté par le ministre de l'Economie, des finances et de la réforme de l'administration, ce projet prévoit de retenir les lauréats titulaires du diplôme de l'Ecole Nationale Supérieure de l'Administration (ENSA) parmi les candidats éligibles au recrutement au grade d'inspecteur des finances au sein de l'IGF, sur la base de la compétence après une sélection basée sur le mérite parmi les dix premiers lauréats de chaque promotion de l'ENSA.

Projet de décret suspendant les droits d'importation sur le blé tendre et ses dérivés

Le Conseil de gouvernement a approuvé le projet de décret n° 2.19.1065 suspendant les droits d'importation du blé tendre et ses dérivés au titre de la période allant du 02 janvier au 30 avril 2020.

Présenté par le ministre de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l'administration, ce texte vise à assurer un approvisionnement normal du marché national avec des prix convenables, au moment où les prix FOB du blé tendre connaissent une hausse variant entre 12 et 15 dollars en raison notamment de la flambée des cours de cette denrée au niveau international depuis le début du mois d'octobre dernier et de la quotité du droit d'importation fixée à 35 % actuellement.

Projet de décret relatif à l'application de la TVA

Le Conseil de gouvernement a adopté le projet de décret n° 2.19.848 modifiant et complétant le décret n° 2.06.574 promulgué le 10 Dhou al Hijja 1427 (31 décembre 2006) relatif à l'application de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) stipulée dans le livre 3è du Code général des impôts, en vue de la mise oeuvre des mesures contenues dans la Loi de Finances 2020.

Ces mesures consistent notamment en l'exonération de la TVA des biens d'investissement acquis par voie de contrats "Mourabaha" tel que stipulé dans l'article 92.1.6 du Code général des impôts et la clarification de l'exonération de la TVA des équipements et matériel destinés à l'irrigation.

Approbation de propositions de nomination à des fonctions supérieures

Le Conseil de gouvernement, a approuvé des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution.

Ainsi, M. Bensalem Oudija a été nommé directeur de la législation au ministère de la Justice, alors que Mme El Alaoui El Meziane Lalla Kenza a été nommée directrice des industries de l'Automobile, au sein du ministère de l'Industrie, du commerce, de l'économie verte et numérique.

Au niveau du ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, Mme Aicha El Haouzali, M. Saïd Loukman et M. Mohamed Ait Youssef ont été nommés directeurs des Agence urbaines, respectivement, de Skhirate-Témara, de Marrakech et de Guelmim Oued-Noun.

Pour sa part, M. Ahmed Haba a été nommé directeur du Centre régional des métiers de l'éducation et de la formation de la région de Béni Mellal- Khénifra.

MAP 26/12/2019