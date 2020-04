Réunion des travaux du Conseil de gouvernement le lundi 06 avril 2020

Covid-19: Le Maroc aborde un tournant crucial qui nécessite le renforcement des mesures préventives



Le Maroc aborde un tournant crucial dans sa lutte contre l'épidémie du nouveau Coronavirus même si l’évolution des cas est encore moyenne, a souligné, lundi à Rabat, le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, appelant au renforcement du respect des mesures préventives et au suivi des orientations des pouvoirs publics.



S’exprimant à l’ouverture de la réunion du Conseil du gouvernement, M. El Otmani a souligné que grâce aux "orientations proactives et humaines de SM le Roi, que Dieu L’assiste, le Royaume a pu faire face, dans la mesure du possible", à ce stade marqué par une large propagation au niveau mondial de la pandémie, qui touche plus de 200 pays, a fait plus de 1,25 million de cas de contamination et causé plus de 70.000 décès, indique un communiqué du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sport, porte-parole du gouvernement, rendu public à l'issue du Conseil.



On aborde aujourd’hui un tournant crucial même si l’évolution de cas est moyenne et on est toujours dans le stade 2, a-t-il insisté, mettant en avant les efforts déployés pour endiguer la pandémie, ainsi que "la forte mobilisation, la solidarité et l’engagement" dont a fait preuve le peuple marocain.



Le Royaume enregistre actuellement plus de 100 cas de contamination quotidiennement, avec un total de plus de 1.100 cas confirmés et plus de 71 décès et 76 guérisons, a rappelé M. El Otmani, soulignant la nécessité de poursuivre la mobilisation pour faire face à cette pandémie à travers la vigilance et le respect des moyens de protection et de prévention notamment avec le changement épidémiologique du virus au Maroc puisqu'on est passé de cas importés à 80% de cas locaux.



Plusieurs foyers épidémiques sont enregistrés en milieu familial à cause de l’organisation de certaines cérémonies familiales qui ne prennent pas en considération les mesures préventives, a-t-il fait observer, notant toutefois que la majorité du peuple marocain respecte la distanciation sociale et les mesures préventives de même qu’elle suit les orientations des pouvoirs publics.



Tout cela reste insuffisant, a estimé M. El Otmani, insistant sur la nécessité de respecter davantage ces mesures et réitérant son appel aux citoyens à rester chez-eux.



Evoquant la grâce royale au profit de 5.654 détenus, le Chef du gouvernement a souligné que cette initiative pionnière a été accueillie avec joie par des milliers de familles marocaines, rappelant que conformément aux Hautes instructions royales, les bénéficiaires de la Grâce royale seront soumis à une surveillance, à des tests médicaux, ainsi qu'à la mise en quarantaine nécessaire à leur domicile, pour assurer leur sécurité.



Cette initiative royale vient s’ajouter à d’autres gestes dont la création Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).



Dans son allocution, M. El Otmani a salué la mobilisation de différents intervenants, notamment le personnel médical et les services de sécurité, ainsi que les secteurs industriels pour le développement et l’adaptation de leur capacité de production en vue d’accompagner les mutations imposées par l’épidémie.



Le Chef du gouvernement a indiqué, à cette occasion, que plusieurs petites et moyennes entreprises ont, dans ce cadre, présenté des propositions qui ont été retenues et soutenues par le gouvernement pour pouvoir répondre aux besoins du pays dans cette conjoncture, affirmant que plusieurs usines de textile produiront près de 2,5 millions de masques de protection par jour.



M. El Otmani a, en outre, rappelé le versement, à partir du lundi, de l'indemnité de soutien au profit des citoyens travaillant dans le secteur informel et disposant de la carte "Ramed", notant qu’il s’agit d’une des mesures proposées par le Comité de Veille économique pour soutenir les personnes en arrêt de travail, y compris les employés du secteur formel dont les entreprises ont cessé leurs activités.



Le Chef de gouvernement a assuré que le gouvernement veillera à ce que ce soutien bénéficie, dans une prochaine étape, aux professionnels en arrêt de travail et qui ne disposent pas de carte Ramed et ne sont pas inscrits à la caisse nationale de la sécurité sociale, notant que cet appui s’inscrit dans le cadre d’un système complémentaire visant à alléger les conséquences de cette épidémie sur les citoyens.

Coronavirus: M. Benchaâboun réitère la nécessité d'accélérer les paiements au profit des entreprises



Le ministre de l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'Administration, Mohamed Benchaâboun, a réitéré, lundi, la nécessité d’accélérer les paiements au profit des entreprises, notamment les TPE et les PME, en vue de leur permettre d'honorer leurs engagements financiers, de préserver les postes d’emploi et d'atténuer ainsi les répercussions sociales de la pandémie du coronavirus.



Présentant un exposé lors d’une réunion du Conseil de gouvernement sur le contexte économique international et national impacté par les répercussions négatives de la pandémie du coronavirus, M. Benchaâboun a mis l’accent sur la nécessité de prendre des mesures urgentes pour limiter son impact à travers notamment l’orientation de la dépense publique vers les priorités aux niveaux sanitaire, social et économique, conformément aux Hautes orientations royales, indique un communiqué du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sport, porte-parole du gouvernement, rendu public à l'issue du Conseil.



Il a aussi abordé les mesures à prendre en vue d'une gestion idoine des dépenses publiques lors de cette période exceptionnelle en fixant les priorités au niveau des engagements des dépenses à venir de l’Etat et des établissements publics, ajoute la même source.



Le ministre a aussi passé en revue les mécanismes juridiques et organisationnels qui permettront de mettre en oeuvre ces mesures d’une manière urgente et avec l’efficience et l’efficacité nécessaires en vue de limiter les répercussions de la pandémie du coronavirus sur l’économie nationale et les équilibres financiers et extérieurs du Royaume, souligne le communiqué.

Le Conseil de gouvernement adopte le projet de décret-loi relatif au dépassement du plafond des emprunts extérieurs



Le Conseil de gouvernement, réuni lundi à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a adopté le projet de décret-loi N° 2.20.320 relatif au dépassement du plafond des emprunts extérieurs.



Présenté par le ministre de l'Economie, des finances et de la réforme de l’administration, ce projet de décret-loi vise à autoriser le gouvernement à dépasser le plafond des financements extérieurs fixé en vertu de l’article 43 de la loi de finances 70-19 pour l’année budgétaire 2020, indique un communiqué du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sport, porte-parole du gouvernement, rendu public à l'issue du Conseil. Cette mesure vise à permettre au pays d'assurer ses besoins en devises notamment à travers le recours à l'emprunt sur le marché international, étant donné qu’un ensemble de secteurs dont le tourisme, les investissements directs étrangers, les secteurs exportateurs et les transferts des Marocains résidant à l’étranger ont été impactés, ajoute la même source.

MAP: 06/04/2020