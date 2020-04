Réunion des travaux du Conseil de gouvernement le samedi 18 avril 2020

Covid 19: Le Conseil de gouvernement adopte un projet de décret prorogeant l'état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national



Le Conseil de gouvernement, réuni samedi par vidéoconférence sous la présidence du chef du gouvernement Saad Dine El Otmani, a adopté le projet de décret N° 2.20.330 portant prolongation de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national en vue de lutter contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).



Présenté par le ministre de l’Intérieur, ce projet de décret vise à proroger la période de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national du lundi 20 avril 2020 à 18H jusqu’au mercredi 20 mai 2020 à 18H, a indiqué un communiqué lu par le porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi lors d'un point de presse à l’issue du Conseil.



L’article 2 du décret-loi n° 2.20.292 publié le 28 Rajab 1441 (23 mars 2020) portant sur les dispositions relatives à l'état d'urgence sanitaire et aux procédures de sa déclaration, stipule que l’état d’urgence sanitaire peut être prolongé par décret, en cas de nécessité, a-t-il rappelé, précisant que cette prorogation intervient sur fond de la conjoncture impérieuse qui exige la poursuite de l’application des mesures prises depuis la déclaration de l’état d’urgence sanitaire dont celles de la quarantaine.



Le projet de décret intervient ainsi pour garantir l’efficience et l’efficacité des mesures prises pour contrecarrer la propagation du covid-19, poursuit le communiqué.



S’exprimant à l’ouverture de ce conseil, M. El Otmani a salué l’adhésion de tous les départements dans ce chantier national, citant notamment les ministères de l’Intérieur et de la Santé et le secrétariat général du gouvernement qui ont fourni un grand effort pour l’élaboration du projet de décret N° 2.20.330 portant prolongation de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national, a affirmé M. Amzazi.

MAP: 18/04/2020