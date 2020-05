Réunion jeudi du Conseil de gouvernement

Un Conseil de gouvernement se tiendra jeudi (11h00) sous la présidence du chef du gouvernement, M. Saad Dine El Otmani.

Au début de ses travaux, le Conseil suivra des exposés sur les répercussions de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) et le confinement sanitaire après la prolongation de l'état d’urgence sanitaire, indique mardi un communiqué du département du chef du gouvernement.



Le Conseil examinera par la suite un projet de loi modifiant et complétant le Dahir portant loi relative à l’attribution à des agriculteurs de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l’Etat, ajoute la même source.



Le Conseil achèvera ses travaux par l’examen d’un projet de décret relatif à la prolongation de la suspension des droits d'importation du blé tendre et ses dérivés, conclut le communiqué.

MAP: 05/05/2020