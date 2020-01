Sahara marocain: Le ministre portugais des AE salue l'initiative "très sérieuse et crédible" d’autonomie

Le ministre portugais des Affaires étrangères, Augusto Santos Silva, a salué, mercredi à Rabat, l'initiative marocaine d'autonomie qualifiée de "très sérieuse et crédible" pour le règlement de la question du Sahara.

S'exprimant lors d'un point de presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, M. Silva a fait savoir que l'initiative d'autonomie "très sérieuse et crédible" présentée par le Maroc contribue à faire progresser le processus de règlement de ce différend régional.



"La position portugaise vis-à-vis de ce différend régional est connue. Nous souhaitons que le processus mené sous les auspices des Nations Unies et sous les recommandations et résolutions du Conseil de sécurité se déroule avec la perspective d'obtenir des résultats concrets", a-t-il déclaré.



Le chef de la diplomatie portugaise, en visite officielle au Maroc, a plaidé, dans ce sens, en faveur d'une solution "réaliste, soutenable et pragmatique" qui compte avec l'engagement des parties concernées.

