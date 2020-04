Site d’information français: SM le Roi Mohammed VI mobilise les chefs d’Etat africains contre le Covid-19

SM le Roi Mohammed VI mobilise les chefs d’Etat africains pour faire face au nouveau Coronavirus, écrit le site d’information français “Mondafrique”.

Pour ce faire, le Souverain a appelé les chefs d’Etat du continent à établir un cadre opérationnel d’accompagnement des pays les plus vulnérables, dans la gestion des différentes phases de la pandémie, souligne le média français.

“Mondafrique” se fait l’écho, dans ce contexte, des entretiens téléphoniques entre SM le Roi Mohammed VI et les Présidents de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, et du Sénégal Macky Sall, visant la création d’une alliance africaine de lutte contre le coronavirus et permettant un partage d’expériences et de bonnes pratiques.

Cette initiative, relève la même source, intervient dans un contexte d’urgence sanitaire sur le continent.

« Alors que les experts de l’OMS craignent une évolution alarmante de la propagation du virus sur le continent où le respect des distances sociales et des règles d’hygiène reste difficilement applicable, le Roi du Maroc choisit de s’engager en faveur d’un plan d’aide, tourné vers l’action, pour faire face à l’impact sanitaire, économique et social de la pandémie sur le continent», souligne le site d’information français.

-MAP-17/04/2020