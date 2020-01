Réunion des travaux du Conseil de gouvernement le jeudi 23 janvier 2020

La participation du Maroc au Sommet afro-britannique augure d'un nouvel élan aux relations bilatérales



La participation du Maroc au Sommet afro-britannique (UK-Africa Investment Summit 2020) a abouti à des avancées réelles de nature à conférer un nouvel élan aux relations bilatérales aux niveaux économique, de l'éducation de la recherche scientifique, a affirmé, jeudi à Rabat, le chef du gouvernement Saad Dine El Othmani.



Intervenant à l'ouverture de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, M. El Otmani a rappelé la tenue, en marge de ce Sommet, du Dialogue des affaires Maroc-Royaume Uni, en présence d'environ 120 entreprises marocaines et 200 entreprises britanniques dans le but de renforcer les relations économiques entre les deux pays. Par ailleurs, a-t-il fait savoir, le ministre de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministre délégué chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont pris part au Forum mondial sur l’éducation (FME) à Londres.



M. El Othamni, qui a présidé une importante délégation marocaine au Sommet afro-britannique, le premier du genre organisé post-Brexit, a indiqué que cet évènement a été l’occasion également de discuter du soutien à la langue anglaise dans l'enseignement national, et sur la nécessité de disposer d'une vision claire à moyen terme dans ce domaine.



De même, a-t-il ajouté, il a été convenu de hisser le niveau de la coopération maroco-britannique aux plans scientifique et technique dans les étapes à venir.



Le Chef du gouvernement est aussi revenu sur les relations historiques entre le Maroc et le Royaume-Uni qui remontent à près de 800 ans. A cet égard, M. El Othamni a rappelé qu’au fil des décennies, le Maroc disposait d’éminents ambassadeurs au Royaume-Uni, soulignant qu'au cours des deux dernières années, les relations maroco-britanniques ont été renforcées, d'abord à travers un accord stratégique signé en 2018, puis par un accord de partenariat en 2019, à l’instar de celui conclu avec l'Union Européenne, permettant ainsi de renforcer davantage les relations bilatérales.



Les responsables britannique rencontrés lors de ce sommet se sont tous félicités de l’excellence des relations bilatérales à l’heure actuelle tout en soulignant la nécessité de les développer davantage compte tenu de l'importance stratégique du Maroc en tant que porte d'entrée vers le continent africain, a fait observer le Chef du gouvernement.

Projet de décret portant application de la loi relative à l'exercice des professions infirmières



Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du Chef de Gouvernement Saad Dine El Otmani, a adopté un projet de décret portant application de la loi relative à l'exercice des professions infirmières.

Ce projet de décret, présenté par le ministre de la Santé, vise à définir les procédures relatives à la constitution du dossier de demande d'autorisation d'exercice, pour un citoyen marocain ou étranger, et le lieu de son dépôt, l'autorité gouvernementale habilitée à accorder l'autorisation, les procédures administratives relatives à l'ouverture d'un local professionnel et les modalités de son contrôle, outre les documents à inclure dans la demande d'autorisation par procuration, a indiqué le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement, El Hassan Abyaba, dans un communiqué lu lors d'un point de presse tenu à l'issue du Conseil.

Le projet de décret n° 2.19.830 portant application de la loi n° 43.13 relative à l'exercice des professions infirmières définit également les dispositions habilitant le ministre de la Santé à émettre des décisions sur les normes de santé, de sécurité et d'hygiène, ainsi que les normes techniques des équipements nécessaires, comme il délimite la liste des tâches attribuées à l'infirmier ou qui ne peuvent être accomplies que sur ordonnance d'un médecin ou sous sa supervision.

Le texte de loi établit notamment une liste de médicaments ou de fournitures médicales et produits pharmaceutiques et non pharmaceutiques qui peuvent être utilisés par des personnes autorisées à exercer la profession d'infirmier dans le secteur privé, une liste des professions infirmières que les personnes prévues à l'article 53 de la loi 43.13 peuvent exercer comme salariés dans le secteur privé, a souligné le ministre.



Projet de décret portant application de la loi relative à la profession de sage-femme

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du Chef de Gouvernement Saad Dine El Otmani, a adopté le projet de décret n° 2.19.794 portant application de la loi n° 44.13 relative à l'exercice de la profession de sage-femme.

Ce texte, présenté par le ministre de la Santé, vise à définir les composantes du dossier de demande d'autorisation d'exercer la profession de sage-femme et les modalités de son dépôt, ainsi que les modalités de délivrance de cette autorisation, a indiqué le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement, El Hassan Abyaba, dans un communiqué lu lors d'un point de presse tenu à l'issue du Conseil.

Le projet de décret stipule également les conditions d'exploitation de la maternité, la constitution et les modalités de dépôt du dossier d'une demande d'ouverture, de réouverture ou d'exploitation ainsi que la détermination des délais de délivrance du permis, a ajouté le ministre. De même, ce texte définit les dispositions habilitant le ministre de la santé à prendre des décisions relatives à la détermination de la classification des compétences des sages-femmes et du travail que les sages-femmes ne peuvent accomplir que sur ordonnance d'un médecin ou sous son encadrement, ainsi que des normes techniques qui doivent être respectées pour ouvrir une clinique de sage-femme ou une maternité, a conclu M. Abyaba.

Projet de décret portant réorganisation des conservatoires de musique et d’art chorégraphique



Le conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a approuvé le projet de décret N 2.19.1078 portant réorganisation des conservatoires de musique et d’art chorégraphique.

Ce texte de loi ambitionne de surmonter certains obstacles liés à l’application des dispositions du décret N 2.14.666 du 1er décembre 2015 relatif à l’organisation des conservatoires de musique et d’art échographique, notamment celles concernant la nomination du directeur du conservatoire national et des conservatoires régionaux, a assuré le ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, porte-parole du gouvernement, El Hassan Abyaba, dans un communiqué lu à l'issue du conseil.

Le nouveau projet de décret, a poursuivi M. Abyaba qui a présenté ce texte de loi, est porteur de nouvelles dispositions, dont la fixation du nombre des conservatoires, leurs catégories et sièges sur décision de l’autorité gouvernementale chargée de la Culture en coordination avec celle en charge des Finances, la détermination des missions de formation au sein des conservatoires, les cycles de formation et branches, outre le contenu du cahier des critères pédagogiques élaboré par la commission nationale de supervision et d’orientation pédagogique.

Il s’agit également du mode de gestion de la direction des conservatoires et des ressources humaines disponibles et la nomination du directeur du conservatoire national et des conservatoires régionaux de musique et d’art chorégraphique.

Le texte de loi souligne également la possibilité d’accès des candidats étrangers aux conservatoires suivant les mêmes conditions auxquelles sont assujettis les citoyens marocains, dans la limite de 10% des places disponibles.

Le Conseil de gouvernement approuve des propositions de nomination à des fonctions supérieures



Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a approuvé des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution.

Ainsi, au niveau du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, le Conseil a approuvé la nomination de M. Abderrahmane Afi au poste de directeur de L'École nationale forestière d'ingénieurs (ENFI) à Salé, a indiqué le ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, porte-parole du gouvernement, El Hassan Abyaba, dans un communiqué lu lors d'un point de presse tenu au terme de la réunion hebdomadaire du Conseil. Au ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique -département enseignement supérieur et recherche scientifique-, le Conseil a approuvé la nomination de M. Yassine Zaghloul au poste de président de l'université Mohammed 1-er d'Oujda.

