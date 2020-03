Trois entreprises récompensées lors de la 4-ème édition du trophée de l'égalité professionnelle

Trois entreprises ont été récompensées, jeudi à Rabat, lors de la 4-ème édition du trophée de l'égalité professionnelle, pour leur respect des normes d’équité entre les hommes et les femmes en matière d'emploi.

Organisé à l’initiative du ministère de l'emploi et de insertion professionnelle, le prix a été décerné aux entreprises "LafargeHolcim" basée à Casablanca pour la catégorie des établissements de plus de 1.000 salariés, "2M SOREAD" pour la catégorie des entreprises entre 500 et 1.000 salariés et "Fairmont Royal Palm Marrakech", pour la catégorie des entreprises comptant moins de 500 salariés.

Lors de cet événement, présidé par le chef du gouvernement Saâd Dine El Otmani, des certificats d’excellence en matière d’égalité professionnelle ont été remis aux participants ayant réalisé des performances innovantes dans ce domaine.

Intervenant à cette occasion, M. El Otmani a salué cette "initiative pionnière" de consolidation de la culture de l'égalité et de l’équité dans toutes ses dimensions visant à couronner les efforts des entreprises marocaines et étrangères pour leurs réalisations managériales et professionnelles et leur application des normes d’égalité et de parité.

Il a affirmé que le Maroc est l'un des États membres des Nations Unies ayant adopté les 18 objectifs de développement durable (ODD) devant être atteints à l’horizon de 2030, relevant que ces ODD tiennent compte de l'égalité des sexes dans tous les domaines.

Dans ce sens, le chef du gouvernement a indiqué que le Royaume a pris des mesures importantes pour préserver la dignité des femmes et protéger leurs droits, notant que la Constitution de 2011 a mis en place des dispositions reconnaissant la nécessité pour les hommes et les femmes de jouir de l'égalité des droits et des libertés civiles, politiques, économiques, sociales, culturelles et environnementales.

Pour sa part le ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle, Mohamed Amekraz a indiqué que cette initiative vise principalement à consolider le concept de “gestion rationnelle” basée pour le principe d’égalité et d’équité au sein de l’entreprise, ajoutant qu’elle aspire également à la réalisation de la justice sociale et à la promotion des droits des femmes et du principe d'égalité et d’équité.

Cette initiative, selon le ministre, ambitionne à consolider l’économie nationale en encourageant l’entrepreneuriat citoyen, responsable et social afin d’inciter les entreprises à devenir des modèles nationaux et régionaux, indiquant que le pari ultime n’est autre que la réalisation d’une action participative élevant le niveau de croissance et de compétitivité de l'entreprise marocaine et créant un environnement de travail qui défende les droits des salariés, femmes et hommes, et réponde aux objectifs de développement durable, à l’égalité et à la justice.

Il a relevé que l'engagement dans des projets aussi ambitieux, en particulier la protection des droits des femmes au travail et la prise en compte de l'égalité professionnelle, reste intimement lié à la mise en œuvre de toutes les politiques publiques visant à consolider une culture de l'égalité des sexes au travail et de lutte contre toutes les formes de discrimination, que ce soit en matière d'emploi, de salaire ou d'indemnisation, concluant que la réalisation de cet objectif dépend de la mobilisation de toutes les parties prenantes.

Cette cérémonie, qui a connu la participation d'instance nationales, de départements gouvernementaux et d’acteurs associatifs, a été l’occasion, pour les entreprises modèles en termes d’amélioration de la situation des femmes ainsi que leurs droits, d’échanger les expertises et les bonnes pratiques dans ce domaine.

C’était également une occasion pour récompenser l’exemplarité et la distinction de certaines entreprises en matière de promotion des droits de la femme au travail et une opportunité d’échange d’expertise et de bonnes pratiques en la matière.

