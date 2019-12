Un enseignement de qualité, la clé de toute promotion sociale et de la réalisation de l'équité et de la justice territoriale

Un enseignement de qualité est susceptible de résoudre les problématiques que connait la société, étant considéré comme "la clé de toute promotion sociale, de la réalisation de l'équité et de la justice territoriale et du progès au niveau national", a indiqué, jeudi à Rabat, le Chef de gouvernement, Saad Dine El Otmani.

Dans une allocution à l’ouverture de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, M. El Otmani a souligné l'importance de la première réunion tenue mercredi par la Commission nationale du suivi et de l'accompagnement de la réforme du système de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, marquant le début de la réforme structurelle globale, stratégique et importante pour le système d'éducation, de formation et de recherche scientifique.

Ainsi, M. El Otmani a indiqué que cette première réunion est un événement important ayant permis permis de d'examiner le tableau de bord de la réforme du système d'éducation, de formation et de recherche scientifique au cours des trois prochaines années, et les mesures prioritaires qui doivent être axées sur la réforme de l'éducation, "pour devenir équitable et de qualité, permettant aux étudiants marocains de développer leurs connaissances et s'améliorer dans les sciences et la recherche scientifique".

La commission a approuvé la liste des projets de lois, décrets et décisions liés au système législatif requis pour la réforme, qui figure dans la loi-cadre nécessaire à sa mise en œuvre et son application sur le terrain, a expliqué M. El Otmani, notant que le débat des membres de la commission et leurs suggestions contribueront inévitablement à la finalisation du tableau de bord qui sera visible pour tous les secteurs.

Le chef de gouvernement a, en outre, relevé que le succès de ce chantier "est la responsabilité de tous, pas seulement du ministère de tutelle, mais nécessite une mobilisation de tous les acteurs et de tous les secteurs gouvernementaux et non gouvernementaux". Dans ce contexte, le chef du gouvernement a salué la contribution efficace et dynamique de certaines institutions, que la loi exhorte de représenter au sein de la commission nationale, à leur tête le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS), le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Haut-commissariat au plan (HCP).

Et après avoir évoqué la voie tracée par la loi-cadre relative au système d'éducation, de formation et de la recherche scientifique découlant de la vision stratégique de la réforme 2015-2030, M. El Otmani a précisé qu'un ensemble de chantiers ont été lancés pour améliorer le système éducatif dans le pays, dont les ateliers de généralisation de l'enseignement primaire qui ont permis à 56% des enfants âgés de quatre à six ans de s'inscrire à l'enseignement primaire, au cours de l'année écoulée et actuelle, sachant que l'objectif est de généraliser l'enseignement primaire, et d'atteindre 100.000 inscriptions chaque an dans les années à venir.

Il a notamment mentionné plusieurs autres projets programmés, qui visent à donner à chaque axe de réforme l'importance qu'il mérite, sachant que le système comprend actuellement plus de dix millions d'élèves, d'étudiants et de stagiaires en formation professionnelle. "Nous sommes tenus de répondre à leurs besoins au niveau des professeurs, des formateurs, des encadrants, et aussi au niveau des structures et des contenus scientifiques et pédagogiques", a-t-il dit.

-MAP-26/12/19