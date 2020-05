Une commission a tranché au sujet des affectations des Adouls titulaires de l'examen professionnel

Une commission mise sur pied auprès de l'administration centrale du ministère de la Justice a tranché au sujet des affectations des adouls qui ont réussi l'examen professionnel du 5 janvier 2020, a annoncé le département.



Cette commission, au sein de laquelle siège notamment le président de l'Instance nationale des Adouls, était chargée de se pencher sur l'affectation des Adouls stagiaires (promotion 2018), compte tenu des attentes qu'ils avaient exprimées à cet égard, précise le ministère dans un communiqué.



Les personnes concernées seront mises au courant de leur lieu d'affectation et des procédures légales à entreprendre avant de prendre leurs fonctions sur la plateforme mise à leur disposition par le ministère, accessible via le lien "https://drh.justice.gov.ma/dacfr/account/login.aspx".



Elles peuvent aussi retirer leurs décision d'affectation auprès des parquets près les Cours d'appel relevant de leur circonscription à partir du 15 juin 2020, ajoute le communiqué.



Après avoir félicité la nouvelle promotion qui compte pour la première fois 277 femmes adouls, pour leur réussite aux examens d'accès à la profession, le ministère a exprimé le souhait de les voir contribuer à la promotion du métier, sa modernisation et la préservation de son héritage historique, dans un sens de préservation des droits des citoyens.

MAP: 29/05/2020