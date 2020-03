Une contribution de 300 MDH du Groupe Tanger Med au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Coronavirus

Le Groupe Tanger Med a annoncé, mercredi soir, une contribution de 300 millions de dirhams (MDH) au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus (Covid-19), mis en place sur Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

"A travers cette contribution, le Groupe Tanger Med s'inscrit dans l'élan national de solidarité voulu et initié par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, avec une participation directe de 300 MDH au Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du Coronavirus", indique l'Agence spéciale Tanger-Méditerranée (TMSA) dans un communiqué.



Cette contribution vient marquer l'adhésion totale du Groupe Tanger Med à cette initiative et témoigne de son rôle aux côtés de ses concitoyens en ces circonstances particulières, relève la même source.



Parallèlement, le Groupe Tanger Med poursuivra son action sur son territoire d'intervention, à travers sa Fondation, en veillant à accélérer son programme en faveur des populations ainsi que la mise en place d'un programme de soutien et d'accompagnement des TPE/PME dans les domaines de la logistique et des services, conclut le communiqué.

MAP: 18/03/20202