Vers l'institutionnalisation des relations entre la Chambre des représentants et le Conseil saoudien de la Choura

La Chambre des représentants et le Conseil saoudien de la Choura ont convenu, lundi à Rabat, d’institutionnaliser leurs relations bilatérales.

Lors d’un point de presse à l’issue de ses entretiens avec le président du Conseil saoudien de la Choura, Abdullah Ibn Muhammad Al Ash-Sheikh, le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki a indiqué que les deux parties ont convenu d’institutionnaliser leurs relations bilatérales lors d’une prochaine rencontre prévue à Riyad, relevant par la même occasion "l'excellence" des relations entre les deux institutions.



M. El Malki a souligné que cette entrevue a constitué une occasion pour réaffirmer la qualité des relations entre les deux pays, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI et du Serviteur des Lieux saints de l’Islam, le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, indiquant que ces relations privilégiées sont illustrées, en particulier, par le soutien de l’Arabie Saoudite à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc.



Les relations maroco-saoudiennes sont constructives et orientées vers l'avenir, à travers la contribution du Royaume d'Arabie saoudite au financement de plusieurs projets de développement dans différents secteurs, a t-il ajouté.



Par ailleurs, M. El Malki a relevé qu'à cette occasion, les deux parties ont considéré que la situation dans le monde arabe exige une nouvelle vision et un nouveau souffle, en vue de faire face aux défis du 21-ème siècle, notant que la diplomatie parlementaire serait qualifiée à entreprendre ce rôle. Pour sa part, M. Al Ash-Sheikh, qui effectue une visite de travail dans le Royaume à la tête d'une importante délégation, a émis l’espoir de voir les relations maroco-saoudiennes réaliser davantage de prospérité, de développement et de modernité. Le responsable saoudien a, également, exprimé les vœux des dirigeants et du peuple saoudiens, de succès, de continuité et de prospérité, à SM le Roi Mohammed VI, appelant à hisser davantage le niveau des relations bilatérales.

MAP: 24/02/2020