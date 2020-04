Application mobile d’écoute et d’accompagnement «Kolonamaak» déciée aux femmes et filles en situation de vulnérabilité

La plateforme d’écoute et d’accompagnement «Kolonamaak», déciée aux femmes et filles en situation de vulnérabilité, vise à améliorer les conditions de cette tranche de la population et de protéger leurs droits contre toute violation.

«Kolonamaak» a pour objectif de signaler tout abus ou violence dont seraient victimes les femmes et les filles, et de les orienter vers les autorités compétentes.

Les bénéficiaires recevront également des conseils sur les possibilités d’emploi, de formation ou de création d’entreprise ou de projets générateurs de revenus aux niveaux local et régional.