أحزاب سياسية تهنئ جلالة الملك على منحه جائزة الـ(كاف) للتميز 2022 وتثمن الترشيح المشترك لتنظيم كأس العالم 2030

هنأت أحزاب سياسية صاحب الجلالة الملك محمد السادس على منح جلالته جائزة "التميز" لسنة 2022 من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وثمنت عاليا الترشيح المشترك بين المملكتين المغربية والإسبانية والجمهورية البرتغالية لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.

ونوهت أحزاب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، في بلاغات لها، بالدور الريادي الذي يضطلع به جلالة الملك والعناية السامية التي يوليها جلالته للرياضة والرياضيين وطنيا وقاريا ودوليا، مشيدة بتبني المغرب شراكات حقيقية مع الدول الصديقة والمجاورة، من خلال تجسير هذه العلاقات بمزيد من الروابط الاقتصادية والسياسية والرياضية.

وهكذا، تقدم حزب التجمع الوطني للأحرار بأحر التهاني لصاحب الجلالة على إثر منحه جائزة الـ(كاف) للتميز لسنة 2022، باعتبار جلالته قدوة في مجال الرياضة، منوها بـ”العناية الكبرى التي يوليها جلالة الملك للرياضة والرياضيين، سواء على مستوى البنيات التحتية الرياضية، أو على مستوى الاستثمارات الموجهة للشباب عموما، وهو ما أثمر نهضة رياضية كبرى في المملكة”.

كما أشاد الحزب بإعلان جلالة الملك ترشح المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030، معتبرا هذا الترشح “أفقا جديدا في الشراكة الاستراتيجية، وتكريسا لجيل جديد من التعاون والشراكات يعكس توحيد جهود وإمكانات القارتين الإفريقية والأوروبية”.

من جهته، أعرب حزب الحركة الشعبية عن فخره واعتزازه بمنح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لجلالة الملك جائزة التميز، بالعاصمة الرواندية كيغالي، معتبرا هذا التتويج القاري “تعبيرا قويا واعترافا تأكيديا بجهود جلالته المتواصلة للدفاع عن المصالح الاستراتيجية للقارة الإفريقية ووحدتها والنهوض بتنميتها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، برؤية استراتيجية تروم تعزيز مكانة إفريقيا كشريك أساسي في العالم الجديد”.

وبخصوص الترشيح المشترك لتنظيم كأس العالم 2030، قال الحزب إنه “ثمرة لجهود جلالة الملك وتزكية للمكانة العالمية التي أضحت تحتلها كرة القدم الوطنية بفضل المجهودات الجبارة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ولكافة مكونات المنتخب الوطني والجماهير الرياضية المغربية”.

من جانبه، تقدم حزب الاتحاد الدستوري بأطيب التهاني لجلالة الملك على “هذا التتويج الذي يعد اعترافا دوليا بالدور الريادي الكبير لجلالة الملك بإفريقيا، ليس فقط على المستوى الرياضي، وإنما أيضا على مستوى الدفع قدما لتحقيق التنمية الشاملة في القارة الإفريقية، برؤية حكيمة ومتبصرة، وبطابع إنساني وشراكة تصب في مصلحة الجميع”.

وأكد الحزب أن الترشيح المشترك لتنظيم كأس العالم 2030 “غير المسبوق في تاريخ كرة القدم، يشكل نقطة تحول قادها جلالة الملك باقتدار، وسيؤسس لمرحلة جديدة نحو شراكة حقيقية ذات طابع تكاملي بين القارتين الأوروبية والإفريقية، تستحضر القيم الإنسانية والحضارية المشتركة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط”.

(ومع 16/03/2023)