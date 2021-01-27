أزيلال: السيدة فتاح العلوي تزور فضاء الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

قامت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، السيدة نادية فتاح العلوي يوم الأربعاء بأزيلال، بزيارة فضاء الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي تم إنشاؤه مؤخرا بهدف تسويق منتجات التعاونيات النسائية القروية في أزيلال.

وخلال هذه الزيارة قدمت للسيدة فتاح العلوي ، التي كانت مرفوقة على الخصوص بوالي جهة بني ملال خنيفرة السيد الخطيب لهبيل والمدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية السيد عماد برقاد و سفير سويسرا في المغرب السيد غيوم شورر ، شروحات حول المنتجات المختلفة التي يتم الترويج لها في المركز الذي أقيم وسط جماعة آيت تاغلا ، على بعد خطوات قليلة من شلالات أوزود الرائعة. ويندرج هذا الفضاء التسويقي التضامني، الذي مولته المبادرة الوطنية للتنمية بتكلفة تقدر ب 3.5 مليون درهم ، في إطار المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتحديدا برنامجها الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، بهدف تعزيز وتسويق المنتوجات المحلية لتعاونيات إقليم أزيلال ومكافحة الفقر وإقصاء النساء القرويات.

وتعرض رفوف هذا الفضاء الجديد العديد من المنتوجات المحلية الرئيسية والمشتقة على شاكلة الأسواق الكبرى (السوبر-ماركت) ، مثل المنتوجات الفلاحية والغذائية ، ومنتجات الصناعة التقليدية وغيرها من قبيل الورود وأملو وزيت أركان ومواد التجميل. ويضم هذا المركز ما مجموعه 63 تعاونية محلية تقوم بتسويق منتوجاتها من خلال عرضها بشكل مهني جذاب، يتيح ترويجها بطريقة فعالة ومربحة تستقطب مختلف الزبناء المحتملين خصوصا الزوار الذين يفدون على شلالات أوزود والمنطقة عموما.

ويشرف على إدارة هذا المشروع ، الذي يستهدف في جزء منه التعاونيات المحلية بجماعات الإقليم ، تعاونية محلية للخدمات تابعة لجماعة آيت تاكالا ، والتي تتولى أيضا التسويق عبر الإنترنت والبيع الالكتروني لهذه المنتوجات.

ويشكل فضاء الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأزيلال مرتكزا جديدا في مسار إرساء تنمية مندمجة لفائدة النساء القرويات العاملات بعدد من التعاونيات ، وذلك بالنظر إلى مساهمته في تعزيز تنظيم أنشطتهن وتسويق منتوجاتهن في إطار تعاونيات على طريقة الأسواق العصرية الكبرى.

وفي تصريح لتلفزبون "إم 24" التابع للمجموعة الإعلامية لوكالة المغرب العربي للأنباء قالت السيدة فتاح العلوي، إن إقليم أزيلال يزخر بمواقع سياحية متميزة تجعل من الجهة فضاء جذب للسياحة البيئية والسياحة الطبيعية. وأبرزت السيدة فتاح العلوي أهمية الدينامية الملحوظة على مستوى تدبير وتطوير وتثمين جميع المسارات السياحية، بتكامل مع السلطات الترابية والساكنة المحلية.

وأشارت إلى أنه بإمكان جهة بني ملال-خنيفرة أن توفر أنشطة ممتعة ومفيدة للغاية، نظرا لمؤهلاتها، ومن بينها المنتزه الجيولوجي مكون، الذي يعد مفخرة للمغرب بعد تصنيفه من قبل اليونسكو تراثا عالميا لاماديا، منوهة بكونه يعد "الأول في العالم العربي وإفريقيا".

وأضافت أن "هذه الزيارة تكتسي أهمية بالغة ، لأنها تسمح بإعادة اكتشاف الجهة وثرواتها بكل التقنيات الحديثة لتبادل المعرفة والخبرة"، قبل أن تصف الجهة ب"النموذجية" بسبب رؤيتها المتكاملة والمندمجة لصالح السياحة وإعادة اكتشاف معالم جمالها.

من جهتها ، أشارت السيدة بهيجة سيمو ، رئيسة جمعية "صوت الجبل للتنمية المستدامة" ، إلى أن مساحة فضاء الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحتضن شقين ، يتمثلان في المكون السياحي والثقافي. وأعربت السيدة بهيجة سيمو ، وهي من مواليد هذه المنطقة، عن اعتزازها بإهداء مكتبتها الخاصة لساكنة المنطقة ، والتي ستشهد قريبا افتتاح فندق جديد. في هذا السياق دعت المواطنين بالمنطقة إلى الانخراط في الديناميكية التنموية التي تشهدها، مرحبة بإحداث أول متحف إثنوغرافي بالمنطقة، يحمل اسم "دار المعرفة" ،الذي يضم مكتبة ورواقا للفنون.

وعبرت السيدة سيمو عن رغبتها الأكيدة في المساهمة في تطوير ديناميكية جديدة في المنطقة، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، الذي يضع المواطن في قلب التنمية الجهوية.بعد ذلك ، قامت السيدة فتاح العلوي بزيارة فندق 5 نجوم جديد سيتم افتتاحه قريبا بمنطقة شلالات أوزود ، قبل أن تتوجه إلى المنتزه الجيولوجي مكون المصنف من قبل منظمة اليونسكو تراثا عالميا وواجهة للتنوع التراثي والبيئي.

وخلال هذه الزيارة ،التي حضرها على الخصوص والي جهة بني ملال-خنيفرة السيد الخطيب لهبيل وعامل إقليم أزيلال السيد محمد العطفاوي قدمت شروحات للسيدة الوزيرة حول هذا المنتزه الممتد على مساحة 5700 كلم مربع وسط جبال الأطلس الكبير والمتوسط بين بني ملال وأزيلال، والذي يعد من الإنجازات المهمة والواعدة التي تتميز بها الجهة، كما يشكل قاعدة عملية ملائمة للبحث العلمي والبيئي، وفضاء يتيح للزوار والساكنة المحلية لحظات ترفيه واستجمام بامتياز. كما تم استعراض الجهود الحثيثة التي بذلتها السلطات الولائية وسلطات إقليم أزيلال لإقامة هذا المشروع الضخم والسهر على إنجازه وإخراجه لحيز الوجود.

وكانت السيدة فتاح العلوي قد ترأست أمس ببني ملال حفل إعطاء انطلاقة برنامج السياحة المستدامة سويسرا-المغرب ، الرامي إلى تعزيز الدينامية السياحية بجهة بني ملال خنيفرة على مدى السنوات الأربع المقبلة.وقد تميز حفل إعطاء الانطلاقة الرسمية لهذا البرنامج بالتوقيع على اتفاقيتين، تتعلق الأولى بتطوير وتحفيز الاستثمار السياحي على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، بينما تهم الثانية إحداث "آلية دعم تقنية ومالية تهدف إلى إعادة تأهيل الإيواء السياحي القروي بالجهة...".

(ومع) 27 يناير 2021