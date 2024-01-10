أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الأربعاء 10 يناير 2024

الدعم الاجتماعي المباشر.. استفادة أزيد من مليون و4 آلاف أسرة (السيد أخنوش)



أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، أن مليونا و4 آلاف و400 أسرة استفادت من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، بغلاف مالي فاق 524 مليون درهم، مسجلا أن الحكومة قامت بصرف أولى دفعات هذا البرنامج للأسر المستوفية لشروط الاستفادة، يوم 28 دجنبر الماضي، قبل نهاية سنة 2023، كما سبق ودعا إلى ذلك جلالة الملك محمد السادس نصره الله.



وأبرز السيد أخنوش، في مستهل اجتماع مجلس الحكومة، أن هذه العملية، التي تمر في أحسن الظروف، حظيت بإقبال كبير من طرف الأسر المغربية، حيث توصلت البوابة الإلكترونية الخاصة بالدعم الاجتماعي المباشر www.asd.ma، إلى حدود اليوم، بما يقارب 2,9 مليون طلب استفادة.



وأوضح أن أزيد من 64 في المائة من الطلبات تهم المنح الشهرية عن الأطفال الممدرسين وغير الممدرسين، فيما يتعلق أزيد 34 في المائة منها بطلبات من أجل الحصول على المساعدات الجزافية (500 درهم)، و273 طلبا للحصول على منحة للولادة.



وذكر رئيس الحكومة بأن الأسر التي كانت قد وضعت طلباتها بعد 10 دجنبر المنصرم، ستتوصل بدفعتي شهري دجنبر ويناير في نهاية الشهر الجاري، مطمئنا عموم المواطنين والمواطنات بشأن الاستفادة المستقبلية من هذا الورش الملكي التاريخي، بحيث ما يزال أمامهم فرصة تقديم الطلبات من أجل الحصول على مبلغ الدعم في حال توفرهم على شروط الاستفادة.



وبخصوص برنامج الدعم المباشر للسكن، سجل السيد أخنوش أنه، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، خلال جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك بتاريخ 17 أكتوبر 2023، أعطت الحكومة مطلع يناير الجاري الانطلاقة الفعلية لهذا البرنامج، حيث فتحت باب استقبال الطلبات من خلال البوابة الإلكترونية "دعم السكن"، التي تم إطلاقها بداية يناير الجاري، موضحا أن هذا البرنامج يروم تسهيل ولوج المواطنات والمواطنين من ذوي الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة للسكن، وتقليص العجز السكني، وتسريع وتيرة استكمال برنامج "مدن بدون صفيح"، والرفع من عرض السكن، وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص.



ولفت إلى أن برنامج "دعم السكن" لاقى إقبالا كبيرا من طرف شريحة واسعة من المواطنين، الذين وضعوا أكثر من 16 ألف طلب استفادة على المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، رغم إطلاقه فقط خلال الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أنه تبين بناء على المعالجة الأولية لطلبات المواطنين أن 89 في المائة، منهم لهم الحق في الاستفادة.



وأضاف أن المغاربة المقيمين بالمغرب أو بالخارج سيستفيدون على حد سواء من هذا البرنامج الجديد، مما يعكس مركزية مغاربة الخارج في البرامج الحكومية.



ودعا السيد أخنوش أعضاء الحكومة ومختلف القطاعات الحكومية التابعة لهم، إلى مواصلة العمل الدؤوب ومضاعفة الجهود، لاستكمال تنزيل مختلف الأوراش الاجتماعية والاستراتيجية، التي ستنعكس إيجابا على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين وتساهم في النهوض بالمملكة.



وأكد أن سنة 2024 ستكون عنوانا لمواصلة تنزيل مختلف الأوراش الاستراتيجية والبرامج الحكومية عموما وتعزيز ركائز "الدولة الاجتماعية" خصوصا.



ومن جانب آخر، وبعدما أكد أن الحكومة تلتزم بمواصلة إصلاح ورش التعليم بما يضمن جودته وإنصافه وفق ما تضمنه البرنامج الحكومي، شدد السيد أخنوش على حرص الحكومة على الرفع من وتيرة اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين، التي توالت بدون انقطاع إلى غاية يوم أمس، وكذا التفاعل الإيجابي مع مطالب نساء ورجال التعليم، معتبرا إياهم محور إصلاح المنظومة التعليمية، بما يخدم المصلحة الفضلى للتلميذ.



وأشار إلى أن الجهود متواصلة والحكومة في الأشواط الأخيرة من هذه المشاورات، من أجل عرض النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية على أنظار الوزراء بمجرد أن يتم تدارس بعض النقط الأخيرة التي قدمتها المركزيات النقابية، مضيفا أن هذا النظام الأساسي يعتبر ترجمة لمختلف مطالب رجال ونساء التعليم، ولكل ما تم تحقيقه في إطار الحوار القطاعي.



ومن جهة أخرى، قال رئيس الحكومة إن قرار ترسيم رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدى عنها، تنفيذا للقرار الملكي السامي، يجسد الإرادة الملكية السامية التي مكنت المملكة من قطع أشواط كبيرة في هذا المجال خلال العشرين سنة الماضية، وانتصارا للأمازيغية كمكون رئيسي للهوية المغربية الغنية بتعدد روافدها، كما يبصم هذا القرار مرة أخرى على جدية الحكومة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.



مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن تربية المواشي ببلوطة



صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع المرسوم رقم 2.23.784 بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن تربية المواشي ببلوطة، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.



وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للاستراتيجية الجديدة "الجيل الأخضر"، ولاسيما الهدف المتعلق بتنمية القطاع الفلاحي والمتمثل في تكوين 140 ألف خريج في مجال التكوين المهني الفلاحي في أفق 2030، والذي تم على إثره توقيع اتفاقية بين كل من وزارة الفلاحية والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات وشركة معهد التكوين في مهن تربية المواشي "IFME-SA"، ممثلة برئيس مجلسها الإداري والجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز ممثلة برئيسها بتاريخ 08 دجنبر 2021 من أجل التدبير المفوض لمعهد التكوين في مهن تربية المواشي.



وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إحداث وتنظيم المعهد المذكور وتمكينه من إطار قانوني يحدد تنظيمه وشروط القبول به وأسلاك التكوين، وكذا المقتضيات المتعلقة بإدارته وتدبيره.



ومن جهة أخرى، أشار الوزير إلى أنه تم تأجيل مشروع المرسوم رقم 2.23.662 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.88 بتاريخ 21 من رجب 1437 (29 أبريل 2016) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى اجتماع لاحق لمجلس الحكومة.



مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين بتجديد الترخيص لشركتين تعملان في مجال الاتصالات



صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروعي مرسومين رقم 2.23.1071 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة " European Datacomm Maghreb S.A "، ورقم 2.23.1072 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة "Soremar S.A.R.L"، قدمتهما الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.



وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذه المصادقة تمت بعدما أودعت الشركتان السالفتا الذكر لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، طلبا لتجديد الترخيص الممنوح لهما، وفقا لمقتضيات دفتر التحملات الخاص بهما، الذي ينص على أنه يمكن تجديد الترخيص لمدد إضافية لا تتجاوز كل واحدة منها خمس (5) سنوات.



وأضاف أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أبدت وفقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، رأيها بالموافقة على الطلبين المتعلقين بتجديد الترخيص الممنوح للشركتين المذكورتين لفترة إضافية مدتها خمس (5) سنوات، تبتدئ في 19 يونيو 2023.



مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا



صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.



وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أنه تم على مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين السيد يوسف بن حمو، مديرا لوكالة الحوض المائي لدرعة-واد نون، والسيد محمد دخيسي، مديرا لأنظمة الرصد، بالمديرية العامة للأرصاد الجوية.



وأضاف أنه تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة-قطاع التربية الوطنية، تعيين السيد حمدي كريطى، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون- الساقية الحمراء والسيد عبد المجيد السهل، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم-واد نون.



أما على مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل، قطاع الثقافة، فقد تم تعيين السيدة كوثر منصوري، مديرة للطفولة والشؤون النسوية.



ومع: 10 يناير 2024