أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الأربعاء 15 نونبر 2023

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بالحماية والوقاية من الفيضانات وبتدبير الأخطار المتصلة بها:

صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع المرسوم رقم 2.23.80 يتعلق بالحماية والوقاية من الفيضانات وبتدبير الأخطار المتصلة بها، قدمه وزير التجهيز والماء نزار بركة.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء في مواده من 117 إلى 123 الذي خصص حيزا هاما لكيفيات الحماية والوقاية من الفيضانات وللأنظمة المتعلقة برصدها ومراقبتها، وكذا لتدبير وتتبع أحداثها عند وقوعها، مبرزا أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد كيفيات تطبيق وتفعيل مقتضيات المواد السالفة الذكر.

وأضاف أن هذا المشروع يتضمن أربعة أبواب مخصصة على التوالي للترخيص بإقامة الحواجز أو البنايات أو التجهيزات الأخرى التي من شأنها أن تعرقل سيلان مياه الفيضان في الأراضي المعرضة للفيضانات، ولمخططات الوقاية من أخطارها، وأطلس المناطق المعرضة لها ولرصد ومراقبة أخطار الفيضانات، وتدبير أحداثها.

من جهة أخرى، قال الوزير إنه تم تأجيل مشروع المرسوم رقم 2.23.725 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.738 الصادر في 22 من ربيع الأول 1440 (30 نوفمبر 2018) بإحداث منطقة التصدير الحرة سوس-ماسة، قدمه وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، نيابة عن وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، إلى اجتماع لاحق لمجلس الحكومة قصد تعميق مضامينه.

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بالنجاعة الطاقية:

صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع المرسوم رقم 2.23.828 بتطبيق المادة 6 من القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية، قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي لتفعيل النجاعة الطاقية التي تعتبر من أولويات الاستراتيجية الطاقية الوطنية، باعتبارها رافعة مهمة لتحقيق الانتقال الطاقي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مضيفا أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قامت، بتنسيق مع الفاعلين المعنيين، بإطلاق مبادرة نوعية بتاريخ نونبر 2022، تهدف إلى تشجيع المستهلكين النهائيين على تحسين استهلاكهم للكهرباء مقابل الاستفادة من مكافأة من الدولة للتشجيع على الاقتصاد في الطاقة.

وأبرز أن الوزارة والمؤسسات التابعة لها واكبت هذه العملية بحملة تحسيسية عبر شاشات التلفزة والقنوات الإذاعية وعبر المواقع الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي بغية تحسيس المستهلك النهائي من أجل اعتماد ممارسات جيدة للنجاعة الطاقية، مسجلا أن تقييم هذه التجربة أكد تراجعا في معدل نمو الاستهلاك الوطني للكهرباء في نونبر 2022، ليسجل انخفاضا في الاستهلاك بأكثر من 3 في المئة في دجنبر 2022.

وأشار إلى أنه يستخلص من هذه التجربة التفاعل الإيجابي للزبناء المستهلكين مع إجراءات النجاعة الطاقية.

ويهدف هذا المشروع، بحسب الوزير، إلى تفعيل نظام المكافأة كتدبير تحفيزي تطبيقا للمادة 6 من القانون 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية والذي ينص على أن التحفيزات المنصوص عليها في هذه المادة تحدد بقرار مشترك لكل من السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.

الاطلاع على اتفاق بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي بين المغرب وسيراليون:

اطلع مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على اتفاق بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي بين المملكة المغربية وجمهورية سيراليون، الموقع بالداخلة في 28 أبريل 2023، ومشروع قانون رقم 30.23 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان-الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وأوضح السيد بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا الاتفاق يهدف إلى إقرار نظام لتعزيز الأسس القانونية الكفيلة بتوفير المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي مع تحديد قواعد طلب هذه المساعدة وحالات رفض منحها.

الاطلاع على اتفاق تعاون بين المغرب وأنغولا في مجال السياحة:

اطلع مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على اتفاق التعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أنغولا في مجال السياحة، الموقع بالرباط في 11 يوليو 2003، قدمه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان-الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وأوضح السيد بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أنه سيتم بموجب هذا الاتفاق اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع وتعزيز التبادل السياحي بين جمهورية أنغولا والمملكة المغربية، كما سيعمل الطرفان على تعزيز التعاون بين إداراتهما المركزية للسياحة، وبين هيئاتهما ومكاتبهما الوطنية للسياحة، وكذا بين وكلاتهما وجمعياتهما المهنية للسياحة.

المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا:

صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أنه تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين السيدة إيمان بنتهيلة، مديرة للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بأكادير، والسيدة ندى السلاك، مديرة للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفاس.

وأضاف الوزير أنه على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين السيد المداني س عاد، مديرا للمعهد العالي لعلوم الصحة بسطات، والسيد محمد صديق، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببرشيد.

(ومع 15.11.2023)