أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 04 نونبر 2021

السيد أخنوش : الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19تتواصل بنجاح

أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم الخميس، أن الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19 "تتواصل بنجاح"، وذلك في ظل إقبال متزايد للمواطنين.

ونقل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة عبر تقنية التواصل المرئي، عن السيد أخنوش قوله خلال المجلس إنه في المغرب، وعلى غرار العديد من الدول في العالم، "تفاعلت أغلبية المواطنين إيجابيا مع حملة التلقيح وانخرطت فيه".

وأشار السيد أخنوش إلى أن "المواطنين يطالبون بحقهم في العودة إلى حياتهم الطبيعية ومزاولة أنشطتهم بشكل عادي، وهي الانتظارات التي تظل الحكومة حريصة على التجاوب معها".

وذكر رئيس الحكومة أن المملكة تمكنت، بفضل الحرص الشخصي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من توفير اللقاح بكميات كافية لجميع المواطنين، وتواصل تقدمها في طريق التحصين ضد الفيروس.

كما ذكر السيد أخنوش بأن "التلقيح يشكل، كما يتفق على ذلك الخبراء حول العالم، الوسيلة الوحيدة التي أثبتت فعاليتها في التصدي للجائحة".

رئيس الحكومة : المغرب يعرف وفرة في المواد الغذائية ويسجل استقرارا في أسعار المواد المنتجة محليا

أكد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، يوم الخميس بالرباط، أن المملكة تعرف وفرة في المواد الغذائية، وتسجل استقرارا في أسعار المواد المنتجة محليا، بل وانخفاضا فيها في بعض الأحيان.

وذكر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى بايتاس ،خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عبر تقنية التواصل المرئي، أن السيد أخنوش سجل أن هذه المواد متعددة ومتنوعة، من قبيل السكر والدقيق والخضر والفواكه واللحوم والحليب، مشيرا إلى أن منتوجات أخرى، من التي تعتمد على مواد أولية مرتبطة بالأسعار الدولية، تعرف تقلبات في الأسعار بفعل الظرفية العالمية. وشدد السيد أخنوش على أن الحكومة حريصة على تتبع الملف المتعلق بتوفير المنتوجات ومراقبة أسعارها، داعيا الوزراء المعنيين إلى العمل على تكثيف التأطير والمراقبة، لضمان تسويق المنتوجات في ظروف سليمة، لا تشوبها اختلالات.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن جميع بلدان العالم تشهد انتعاشا اقتصاديا بعد فترة الركود التي عرفها الاقتصاد العالمي بفعل جائحة كورونا، مما نتج عنه ارتفاع الطلب، الذي أثر بشكل مهم على وفرة المنتوجات، وعلى الأسعار المتداولة في السوق العالمية.

السيد صديقي: الحكومة اتخذت جميع الإجراءات والتدابير استعدادا للموسم الفلاحي 2021/2022

ومع، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، يوم الخميس بالرباط، أن الحكومة اتخذت جميع الإجراءات والتدابير استعدادا للموسم الفلاحي 2021/2022، من أجل انطلاق وسير الموسم في أحسن الظروف.

جاء ذلك خلال عرض قدمه السيد صديقي أمام مجلس الحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عبر تقنية التواصل المرئي، حول الإجراءات والتدابير المتخذة استعدادا للموسم الفلاحي 2021/2022.

ونقل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية مشتركة مع عدد من أعضاء الحكومة، عقب انعقاد المجلس عن السيد الصديقي قوله خلال العرض إنه تم توفير مدخلات الإنتاج بكميات كافية لتغطية حاجيات الفلاحين من البذور المختارة المدعمة والأسمدة ومواد وقاية النبات.

وأبرز السيد صديقي في هذا الصدد أنه تم توسيع مساحات التأمين الفلاحي، وتعزيز التمويل الفلاحي ومواكبة الفلاحين والمستثمرين، علاوة على تسريع وتيرة التحفيظ الجماعي المجاني لصغار الفلاحين.

وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على ضمان التزويد العادي والمستمر للأسواق الوطنية بكافة المواد الغذائية والفلاحية بأسعار معقولة وفي متناول المستهلك، وذلك بوضع برنامج محكم لتوزيع الزراعات الخريفية عبر الجهات، مع مراعاة حالة الموارد المائية وتقلبات الظروف المناخية خلال الفترة الخريفية.

وأوضح الوزير، أنه ارتباطا بوضعية أسعار المواد الغذائية، وجب التمييز بين المنتجات الغذائية المتأتية من الإنتاج الوطني، والتي تعرف أسعارها مستويات مستقرة أو منخفضة مقارنة بالسنة الماضية، وبين المواد الغذائية المستوردة أو المعتمدة في إنتاجها على مواد أولوية مستوردة، والتي تأثرت بالسياق الدولي الموسوم بارتفاع أسعارها.

وفي نفس السياق، أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الحكومة تتبع الوضعية عن كثب، وسيتم، بتشاور مع كافة القطاعات الحكومية، اتخاذ الإجراءات المناسبة في حينها.

وخلال هذه الندوة الصحفية، أكد السيد صديقي أن تأخر التساقطات المطرية بالمملكة أمر يمكن استدراكه لأن مدة الزرع تستمر إلى غاية شهر يناير، كما حدث خلال السنة الماضية، مشددا على توفر قدرات كافية للزرع تصل إلى مليون هكتار في الأسبوع.

وخلص السيد صديقي إلى أن الموسم الفلاحي الحالي "يأتي بعد سنة فلاحية ممتازة"، فاق فيها نمو الناتج الخام الفلاحي 17 في المائة، مشيرا أنه من المتوقع أن يبلغ الناتج الخام الفلاحي خلال الموسم الحالي 128 مليار درهم.

السيد بايتاس : الحكومة حريصة على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيزها

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، يوم الخميس بالرباط، أن الحكومة حريصة على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيزها، وضمان عدم حدوث أي زيادة في الأسعار.

وقال السيد بايتاس خلال ندوة صحفية مشتركة مع عدد من أعضاء الحكومة، عقب انعقاد مجلس الحكومة برسائة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عبر تقنية التواصل المرئي، إن الحكومة راعت في مشروع قانون المالية لسنة 2022 تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات.

من جهتها سجلت وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح العلوي، أن جميع المواد التي تنتج في المغرب متوفرة في الأسواق وما زالت محافظة على سعرها إن لم يكن قد انخفض، مشيرة في المقابل إلى أن ارتفاع أسعار المواد المستوردة من الخارج مرتبط بظرفية وسياق عالميين.

ولاحظت الوزيرة أنه بعد انكماش كبير في الاقتصاد عالميا، تحركت عجلة الاقتصاد سنة 2021 في جميع أنحاء العالم، وهو ما خلق ضغطا على المواد الأولية، فضلا عن التنافس بين الاقتصادات الشيء الذي يجعل الضغط أولا على المواد النفطية، وهو ما ينعكس على النقل واللوجيستيك.

وأبرزت السيدة فتاح العلوي أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار من قبيل توقيف الرسوم الجمركية على القمح، والمجهود المبذول في مشروع قانون المالية لسنة 2022 بالرفع من المقاصة من 12 مليار إلى 17 مليار درهم، إضافة إلى تكثيف اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار، والحوار مع الشركاء والمديريات الجهوية والإقليمية من أجل الحرص على احترام الأسعار الطبقة.

وفي السياق ذاته، قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، إن أسعار المواد الغذائية المدعمة بصندوق المقاصة، وهي الدقيق المدعم والسكر وغاز البوتان، لن تعرف أي تغيير، حيث يتكفل الصندوق بتعويض الفارق بينها وبين أثمان السوق الدولية، لافتا إلى أن توقعات قانون المالية رفعت من اعتمادات المقاصة لتبلغ 17 مليار درهم سنة 2022.

وأوضح المتحدث ذاته أن اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار تشتغل بصورة منتظمة، وستكثف أشغالها لتجاوز هذه الظرفية، مؤكدا أن الحكومة ستشتغل للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، سواء من خلال عمل هذه اللجنة أو عبر كل الإجراءات الضرورية لمحاربة الهوامش غير المبررة للزيادة في الأسعار.

السيد بايتاس : اعتماد جواز التلقيح لا يروم تقييد حرية المواطنين

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، يوم الخميس بالرباط، أن اعتماد الحكومة لجواز التلقيح لمواجهة جائحة كوفيد-19 لا يروم تقييد حرية المواطنين.

وقال السيد بايتاس خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة برسائة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عبر تقنية التواصل المرئي، إنه ليست للحكومة أي نية لتقييد حركة المواطنين، بل هي مسؤولية عن حماية الأرواح والاقتصاد، في سياق دولي يتسم بالارتباك والارتفاع في الأسعار، "وهو ما يحتم علينا مزيد من المسؤولية واليقظة". وشدد السيد بايتاس على أن تلقيح 24 مليون و250 ألف مواطن "يعطينا ضمانات بالنسبة للطبقات الضعيفة جدا التي تشتغل في مهن صغيرة، لكي لا تعاني من الإغلاق".

وكان رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، أكد خلال المجلس الحكومي أن الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19 "تتواصل بنجاح"، وذلك في ظل إقبال متزايد للمواطنين.

وأشار السيد أخنوش إلى أن "المواطنين يطالبون بحقهم في العودة إلى حياتهم الطبيعية ومزاولة أنشطتهم بشكل عادي، وهي الانتظارات التي تظل الحكومة حريصة على التجاوب معها".

(ومع 04/11/2021)