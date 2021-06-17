أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 17 يونيو2021

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس، حضوريا برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه. وأوضح بلاغ صدر عقب المجلس الحكومي أن هذا القانون يأتي في إ طار التوجيهات الملك ية السامية الرامية لتحديث الإدارة المغربية والرفع من مردوديتها، ولتنزيل البرنامج الحكومي الهادف إلى تعميم الإدارة الإلكترونية التي ستمكن من تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والتقليص من كلفة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك للارتقاء بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.

ويتوخى هذا المشروع عدة أهداف استراتيجية وعملية تتمثل في إنشاء قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية ذات موثوقية، ووضعها رهن إشارة المؤسسات الإدارية والاجتماعية لتقوية قدراتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرفها للمواطنين.

كما يتوخى إحداث سجل وطني للحالة المدنية لاعتماده كأداة أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية، وتطوير وتقريب وتجويد مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين؛ فضلا عن تبسيط المساطر الإدارية وتأمين وحفظ معطيات الحالة المدنية وفق المعايير المعمول بها في ميدان الرقمنة.

ويهدف المشروع أيضا، وفق البلاغ، إلى توفير معطيات آنية ودقيقة تكون قاعدة لكل البرامج التنموية، وذلك في انسجام مع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالأمن السيبراني وبخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد أنشطة مؤسسات التنشيط السياحي المستفيدة من التحفيزات الجبائية

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس، حضوريا برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.315 المتعلق بتحديد أنشطة مؤسسات التنشيط السياحي المستفيدة من التحفيزات الجبائية المنصوص عليها في المادتين 06 و31 من المدونة العامة للضرائب، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

وذكر بلاغ صدر عقب المجلس الحكومي أن مشروع هذا المرسوم يروم تحديد لائحة الأنشطة ذات الطابع السياحي والتي ستستفيد من التدابير الجبائية التحفيزية التي أقرها قانون المالية لسنة 2018 من خلال المادتين 6 و31 من المدونة العامة للضرائب، وذلك في إطار إنعاش وتشجيع الإستثمار في القطاع السياحي خاصة المدر للعملة الصعبة وتعزيز العرض السياحي.

وتجدر الإشارة إلى أن الأنشطة السالفة الذكر، تم اقتراحها بعد التشاور مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.

السيد العثماني.. التعليمات الملكية السامية خلفت صدى طيبا لدى المغاربة المقيمين بالخارج وشجعت العديد منهم على زيارة بلادهم

أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني أن التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى بلدهم الأم "خلفت صدى طيبا بين المغاربة المقيمين بالخارج وشجعت العديد منهم على زيارة بلادهم، رغم ظروف الجائحة والصعوبات التي عانوها طيلة فترة الجائحة في بلدان الإقامة".

وذكر بلاغ صدر عقب المجلس الحكومي، أن السيد العثماني قال في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس، الذي انعقد يوم الخميس حضوريا، إن الإلتفاتة الملكية الكريمة "ستعطي لهذا الصيف نكهة خاصة وتمكن أفراد الجالية من استدراك ما فاتهم خلال السنة الماضية".

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الحدث الأبرز الذي طبع هذا الأسبوع، هو تفضل جلالة الملك ،حفظه الله، بإصدار تعليماته السامية للسلطات المعنية ولكافة المتدخلين في مجال النقل، قصد العمل على تسهيل عودة أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج إلى بلادهم وذلك بأثمنة مناسبة، مضيفا أن جلالة الملك أمر كل المتدخلين في مجال النقل الجوي، وخاصة شركة الخطوط الملكية المغربية، وكذا مختلف الفاعلين في النقل البحري، بالحرص على اعتماد أسعار معقولة تكون في متناول الجميع، وتوفير العدد الكافي من الرحلات، لتمكين العائلات المغربية بالخارج من زيارة وطنها خلال هذا الصيف وصلة الرحم بأهلها وذويها، خاصة في ظروف جائحة كوفيد 19.

وأبرز السيد العثماني أن جلالة الملك دعا كذلك كل الفاعلين السياحيين، سواء في مجال النقل أو الإقامة، لاتخاذ التدابير اللازمة، قصد استقبال أبناء الجالية المغربية المقيمين بالخارج في أحسن الظروف وبأثمنة ملائمة، كما تفضل جلالته بإعطاء تعليماته السامية لكي تتجند السفارات والقنصليات العامة للمملكة بالخارج خلال هذه العملية، وتقوم بتسهيل جميع الإجراءات القنصلية والإدارية المطلوبة من طرف المواطنين المغاربة، وكذا الأجانب الراغبين في زيارة المغرب، والتجاوب بطريقة ناجعة مع طلباتهم.

كوفيد-19..رئيس الحكومة يدعو إلى المزيد من الالتزام بالاجراءات الاحترازية والصحية

دعا رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني إلى المزيد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والصحية الفردية، المتخذة في إطار مكافحة جائحة كوفيد-19 "حتى تتمكن بلادنا من الخروج من فترة الجائحة سالمة".

وذكر بلاغ صدر عقب المجلس الحكومي، أن السيد العثماني أكد في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس، الذي انعقد يوم الخميس حضوريا، تحسن الوضعية الوبائية بالمغرب "وخصوصا بعد الحملة الوطنية للتلقيح التي كان جلالة الملك محمد السادس ،حفظه الله، قد أعطى انطلاقتها، والتي تقدمت بصورة تبعث على الرضا".

وأبرز في هذا السياق، التقدم المطرد لعدد المواطنات والمواطنين المستفيدين من التلقيح، رغم الصعوبات المرتبطة بتوفر اللقاح دوليا، متوجها بالشكر لجميع الإدارات المعنية التي تسهر على توفير اللقاح وإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح.

وسجل رئيس الحكومة أن تزايد عدد المواطنين المستفيدين من التلقيح، والذي سيقارب 10 ملايين شخص، يوازيه تحسن الوضعية الوبائية من حيث عدد الحالات النشطة والحالات الخطيرة، والوفيات التي بقيت مستقرة.

مجلس الحكومة يصادق على مشروعي قانونين حول مؤسستي "الشيخ زايد ابن سلطان" و "الشيخ خليفة بن زايد"

صادق مجلس الحكومة ، الذي انعقد يوم الخميس حضوريا برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 43.21 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.228 الصادر في 10 شتنبر 1993 القاضي بإنشاء مؤسسة "الشيخ زايد ابن سلطان".

كما صادق مجلس الحكومة ، حسب بلاغ صدر عقب المجلس ، على مشروع قانون رقم 44.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.07 المنشأة بموجبه مؤسسة " الشيخ خليفة بن زايد"، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأن مشروعي القانونين.

وذكر البلاغ أن هاتين المؤسستين تعتبران داعمتين للمنظومة الصحية الوطنية، خاصة في ظل تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية على كافة المواطنات والمواطنين المحفوف بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، وذلك من خلال تقديم خدمات طبية من مستوى عال في مختلف التخصصات، وفي التكوين الجامعي في علوم الصحة بشكل عام، وتطوير البحث العلمي في مجال الطب، وكذا في التعاون مع وزارة الصحة والمؤسسات الاستشفائية الجامعية والهيئات المهنية في جميع الميادين ولا سيما في الميدان الاجتماعي. وأضاف المصدر أنه بالنظر إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لمراجعة الإطار القانوني لكل من مؤسسة "الشيخ زايد ابن سلطان" ومؤسسة" الشيخ خليفة بن زايد" حتى تتمكنا من الاضطلاع الأمثل بالدور المنوط بهما كجزء لا يتجزأ من المنظومة الصحية الوطنية، فقد تم إعداد هذين المشروعين لإعادة النظر في المهام المخولة لهاتين المؤسستين وتمكينهما من الانفتاح على ميادين صحية جديدة، وكذا في إدارتهما الداخلية وحكامتهما بشكل يتوخى المرونة في الإدارة والتدبير والسرعة في اتخاذ القرار .

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث تعويض عن التنقل عبر البحر لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس حضوريا برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم.21.4792 يتعلق بإحداث تعويض عن التنقل عبر البحر لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج المسافرين عبر الرحلات البحرية الرابطة بين موا نئ فرنسا وإيطاليا والبرتغال وموانئ المملكة المغربية.

وذكر بلاغ صدر عقب المجلس الحكومي أن مشروع هذا المرسوم ، الذي يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وفي إطار العناية الكريمة التي ما فتئ يوليها جلالته لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، يروم تحديد تعويض مالي بصفة استثنائية لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج والمسافرين عبر الرحلات البحرية لمرة واحدة وأخيرة ذهابا وإيابا، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو 2021 إلى 30 شتنبر 2021.

وتجدر الإشارة أن آليات وكيفية صرف هذا التعويض ستحدد بقرار مشترك بين وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة ، المنعقد يوم الخميس حضوريا برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وهمت هذه التعيينات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة . ويتعلق الأمر ب : السيدة نسرين علامي: المفتشة الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

السيد محمد اعبيد: المفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة سوس-ماسة.

السيد فريد المريني: المفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة بني ملال-خنيفرة.

السيد عبد العالي القور: مدير الوكالة الحضرية لسطات.

ومع:17/06/2021