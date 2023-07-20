أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 20 يوليوز 2023

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في ما يخص مستحقات النسخ التصويري



الرباط 20 يوليوز 2023 (ومع) صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.76 بتطبيق أحكام القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في ما يخص مستحقات النسخ التصويري، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد.



وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام المواد 1.24 و2.24 و3.24 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، في ما يتعلق بالمستحقات المفروضة على وسائل النسخ التصويري.



وأوضح السيد بايتاس أن هذا المشروع يتضمن مجموعة من الأحكام تنص على أنه يتم تحديد لائحة وسائل النسخ التصويري الخاضعة لمستحقات النسخ التصويري بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، تطبيقا لأحكام المادة 1.24 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 2.00.



كما يتضمن المشروع، حسب الوزير، تحديد الأسعار الجزافية المفروضة على وسائل النسخ التصويري المنصوص عليها في المادة 2.24 من القانون السالف الذكر في نسبة 10 بالمائة من كلفة الإنتاج بالنسبة لوسائل النسخ التصويري المصنعة محليا، ومن ثمن الشراء، دون احتساب الرسوم، بالنسبة لوسائل النسخ التصويري المستوردة.



مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل



صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب.



وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار ترتيب الآثار المتعلقة بصدور المرسوم رقم 2.21.854 المتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية الاجتماعية الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021)، والذي خول لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، في المادة الثالثة منه (الفقرة الثانية)، السلطة على الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.14.280 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، حيث تم نقل مديرية الحماية الاجتماعية للعمال المنصوص عليها بموجب المرسوم المذكور رقم 2.14.280 إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.



وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، حتى يتسنى لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل.



وأشار الوزير إلى أن مقتضيات هذا المشروع تنص على إسناد الاختصاصات التي أوكل القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.12، ممارستها إلى الوزير المكلف بالشغل، إلى السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة "الإدارة المختصة" محل عبارات "المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة"، و"المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل" و"المدير الإقليمي للتشغيل".



مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بمنح تعويض للمشاركين في تهييء وإنجاز إحصاء السكان والسكنى بالمملكة



صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم بمنح تعويض للمشاركين في تهييء وإنجاز إحصاء السكان والسكنى بالمملكة، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع.



وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد مبالغ التعويضات اليومية عن المصاريف التي يستفيد منها المشاركون المكلفون بتحضير وتنظيم ومراقبة وتنفيذ أعمال إحصاء السكان والسكنى لسنة 2024، وكذا ضوابط منح وصرف وأداء هذه التعويضات.



وأضاف الوزير أن هذه التعويضات ستغطي جميع العمليات والمراحل التي يتطلبها إنجاز إحصاء السكان والسكنى بدءا بمرحلة الأعمال الخرائطية التي تشمل التوطين الخرائطي للبنيات والمساكن والمنشئات الاقتصادية، ثم إعداد ترتيبات الإحصاء وتكوين المشاركين وانتهاء بإنجاز الإحصاء واستغلال معطياته.



مجلس الحكومة يطلع على اتفاقية بشأن تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل بين حكومتي المغرب والرأس الأخضر



الرباط 20 يوليوز 2023/ ومع/ اطلع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على الاتفاقية بين الحكومة المغربية وحكومة جمهورية الرأس الأخضر لتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، الموقعة بالرباط في 9 ماي 2023، ومشروع القانون رقم 33.33 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.



وأوضح السيد بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار رغبة البلدين في تنمية وتعزيز علاقتهما وتوطيد تعاونهما في ميدان الضرائب، وذلك قصد تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.



وأضاف أن هذه الاتفاقية تطبق على الضرائب على الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية بغض النظر عن الطريقة التي تفرضها بها، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تحدد، أيضا، طرق فرض الضريبة على الدخل وطرق تفادي الازدواج الضريبي.



مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا



صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.



وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أنه تم على مستوى رئاسة الحكومة، تعيين السيد عثمان كاير، رئيسا للمرصد الوطني للتنمية البشرية.



وأضاف أنه على مستوى وزارة العدل تم تعيين السيدة نائلة حديدو، مديرة للتشريع والدراسات؛ في حين تم على مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين السيدة نسرين إيوزي، مديرة للمديرية المؤقتة للإشراف على إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي.



ومع: 20 يوليوز 2023













