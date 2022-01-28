أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 27 فبراير 2022

كوفيد-19 .. تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 28 فبراير

قرر مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس بتقنية التواصل المرئي، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 28 فبراير 2022، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا الأخير صادق على مشروع مرسوم رقم 2.22.45 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا - كوفيد 19، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع، الـم ست ن د على مقتضيات المادة الثانية (2) من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، يهدف إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الاثنين 31 يناير 2022 ابتداء من الساعة السادسة مساء إلى غاية الاثنين 28 فبراير 2022 على الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير الم تخذة من طرف السلطات العمومية والرامية إلى احتواء انتشار السلالات المتحورة لفيروس "كورونا – كوفيد 19".

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بمجلس المنافسة

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس بتقنية التواصل المرئي، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بمجلس المنافسة.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا الأخير صادق على مشروع مرسوم رقم 2.22.01 بتغيير المرسوم رقم 2.15.109 بتاريخ 16 من شعبان 1436 (4 يونيو 2015) بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وأوضح أن هذا المشروع يأتي من أجل تغيير المادة الثانية (2) من المرسوم الصادر في 4 يونيو 2015 المشار إليه، للتنصيص على أن مندوب الحكومة لدى مجلس المنافسة ي عي ن باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية، بدل السلطة السابقة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، وذلك بعدما تم إسناد الاختصاصات المتعلقة بقطاع الشؤون العامة والحكامة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، بموجب المرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 ربيع الأول (21 أكتوبر 2021) بشأن اختصاصات السيدة الوزيرة.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإعادة تنظيم جائزة الحسن الثاني للمخطوطات

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس بتقنية التواصل المرئي، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بإعادة تنظيم جائزة الحسن الثاني للمخطوطات.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا الأخير صادق على مشروع مرسوم رقم 2.22.22 يتعلق بإعادة تنظيم جائزة الحسن الثاني للمخطوطات، قدمه السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يرمي إلى تطوير جائزة الحسن الثاني للمخطوطات، المحدثة سنة 1979، بشكل يضمن لها النجاح والترويج الذي تستحقه بوصفها لحظة ثقافية مهمة، ولتعزيز الأساس القانوني لإحداثها ومأسستها، من خلال التنصيص على منح الجائزة لأفضل المخطوطات والوثائق المترشحة المتعلقة بالتاريخ والحياة المغربية أو التقاليد الإسلامية، والمكتوبة بالعربية أو الأمازيغية أو بالتعبير الحساني، باعتبارها نوادر نفيسة من التراث الوطني.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى تقسيم الجائزة إلى جوائز تقديرية ت ـم ن ح في الجهات الإثنـتـ ي عشرة للمملكة، وجائزة وطنية كبرى ت ـم ن ح لأحسن المخطوطات الفائزة بتلك الجوائز الجهوية، ي رفع المشروع قيمة الجائزة الوطنية الكبرى من 30 ألف درهم، إلى 100 ألف درهم، مع تعيين لجنة علمية تتكون من سبعة (7) أعضاء مختصين، ي ع هد إليها بتلقي الوثائق والمخطوطات المترشحة وتجميعها ودراستها والبحث فيها وتحديد الفائز منها بالجوائز.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس المنافسة

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس بتقنية التواصل المرئي، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس المنافسة.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا الأخير صادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.923 بتغيير المرسوم رقم 2.19.80 بتاريخ 10 رمضان 1440 (16 ماي 2019) بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس المنافسة، قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يندرج في إطار ملاءمة المرسوم الصادر في 16 ماي 2019 المشار إليه، مع مقتضيات النظام الداخلي للمجلس التي تنص على عقد جلسات الأشغال العامة للمجلس كل شهر عوض كل ثلاثة أشهر.

مجلس الحكومة يطلع على اتفاق إطار للتعاون في مجال اللوجستيك بين المغرب والتشاد

اطلع مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس بتقنية التواصل المرئي، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على اتفاق إطار للتعاون في مجال اللوجستيك بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية التشاد، م وقع بالرباط في 10 دجنبر 2021، ومشروع قانون رقم 100.21 ي وافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا الاتفاق يهدف إلى التأسيس للتعاون بين البلدين في مجال تنمية قطاع اللوجستيك، وفق مقاربة ت كف ل منفعة متبادلة بين الطرفين، بالسعي إلى النهوض بالتعاون المتبادل في مجالات تطوير المناطق اللوجستية، وتحسين السلاسل اللوجستية المتعلقة بالمبادلات التجارية، ودعم التكوين والكفاءات في المهن، وتبادل المعلومات والبيانات والخبرات في مجال تطوير وتقنين القطاع.

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس بتقنية التواصل المرئي، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إنه تم على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعيين السيد عبد الكريم مزيان بلفقيه، كاتبا عاما للوزارة.

وأضاف أنه تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين كل من السيدة لطيفة نحناحي، مديرة لإعداد التراب الوطني؛ والسيد هشام الخرساني، مديرا للوكالة الحضرية للخميسات.

ومع 27/01/2022