أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 28 يناير 2021

السيد العثماني: المغرب يتموقع بشكل جيد عالميا في مواجهة الجائحة

أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس، أن المغرب يتموقع بشكل جيد عالميا في مواجهة جائحة كورونا، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة استمرار المواطنات والمواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإجراءات الصحية والوقائية، الفردية منها والجماعية، وعدم التهاون بهذا الخصوص، على الرغم من التحكم النسبي في الوباء الذي حققته المملكة.

وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، الذي انعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، أن السيد العثماني أوضح في كلمته الافتتاحية لهذا الاجتماع، أن عدد الوفيات تراجع بشكل كبير، وتم تسجيل تراجع هام في عدد الإصابات، وعدد الحالات الحرجة، وكذا تراجع بنسبة 10 نقاط في نسبة ملء أسرة الإنعاش المخصصة لمرضى (كوفيد- 19)، مبرزا أن عملية التلقيح ستساهم في تكريس هذا التطور.

وفي هذا الصدد، سجل رئيس الحكومة الدلالة العميقة لهذا اليوم الذي سيعطي خلاله صاحب الجلالة الملك محمد السادس الانطلاقة الفعلية للحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس (كوفيد- 19)، "وهي المحطة الهامة في مسلسل مواجهة بلادنا للجائحة"، بعد أن تمكنت المملكة من الحصول على دفعات كافية من اللقاح لإطلاق الحملة الوطنية للتلقيح لفائدة جميع المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب الذين تزيد أعمارهم عن 17 سنة، وذلك بشكل مجاني طبقا للتعليمات الملكية السامية.

السيدة نزهة الوفي : مشروع البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج سيمكن من تعبئة 10 آلاف كفاءة مغربية مقيمة بالخارج في أفق 2030

أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج السيدة نزهة الوفي أن البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج سيمكن من تعبئة 10 آلاف كفاءة مغربية مقيمة بالخارج في أفق 2030.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يوم الخميس، تحت رئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، أن السيدة الوفي أكدت أن هذا البرنامج، الذي تم تقديمه وتدارسه خلال اجتماع اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، يوم 18 دجنبر 2020، سيمكن من تعبئة 10.000 كفاءة مغربية مقيمة بالخارج في أفق 2030 بهدف استثمار أمثل للرأسمال البشري اللامادي والمادي المزدوج لهذه الفئة من المواطنين.

وأشارت الوزيرة المنتدبة أن مشروع البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج يهدف إلى وضع إطار حكامة وتصور مندمج ومستدام يمكن من تحقيق الالتقائية ومأسسة تعبئة الكفاءات المغربية بالخارج من أجل تقوية مساهمتها في مختلف الأوراش الوطنية ذات الأولوية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وذلك عبر بلورة برامج متجددة بمختلف الوزارات ومختلف المؤسسات الوطنية لتيسير انخراطها في تنفيذ المخططات الوطنية التي توجد في طور التنفيذ ذات الصلة بمجالات خبرات هذه الكفاءات.

وأضافت السيدة الوفي أنه في إطار تنزيل هذا البرنامج، عملت الوزارة المنتدبة، بشراكة مع مجموعة من الوزارات والمؤسسات الوطنية، على بلورة برامج جديدة والشروع في تنزيلها على أرض الواقع، مشيرة إلى أنه تم في هذا الصدد، إطلاق برنامج جديد "أكاديمية الكفاءات المغربية بالخارج" (MRE Academy) الذي مكن من تعبئة هذه الكفاءات لفائدة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، من خلال اتفاقيات موقعة بين الوزارة المنتدبة والمكتب ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وخمس شبكات للكفاءات المغربية بالخارج بكل من أمريكا وكندا وأوروبا.

وأبرزت أنه بنفس المنهجية التشاركية يتم تنزيل برامج جديدة بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي ومكتب تنمية التعاون، ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في أفق بلورة برنامج خاص بكل القطاعات ذات الأولوية الوطنية لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج واستثمار خبراتها وتجاربها، وخاصة في فترة ما بعد جائحة كورونا، وكذا في إطار مسلسل تنفيذ مضامين النموذج التنموي الوطني الجديد وذلك بشراكة مع الوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق باللجنة الوطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية

صادق مجلس الحكومة، الذي ترأسه رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع مرسوم رقم 2.20.939 يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.404 الصادر في 5 دجنبر 2008 والمتعلق بتركيبة وكيفية عمل اللجنة الوطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية.

وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سعيد أمزازي في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يندرج في إطار تتميم التغييرات وإلحاق تعديلات على النصوص التطبيقية للقانون 25.06.

ومن جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن مجلس الحكومة أج ل تدارس مشروعي مرسومين آخرين إلى مجلس حكومي مقبل. ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.20.706 يقضي بتغيير المرسوم الملكي رقم 747.67 الصادر في 27 فبراير 1968 بشأن النظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية، ومشروع مرسوم رقم 2.20.131 يتعلق بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية.

ومع:28/01/2021