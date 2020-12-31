أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 31 دجنبر2020

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بورززات

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.20.634 يتعلق بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بورززات .

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه ، يهدف إلى تمكين هذا المعهد من إطار قانوني يحدد تنظيمه وشروط القبول به وأسلاك التكوين وكذا المقتضيات المتعلقة بإدارته وتدبيره.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يقضي بتحديد شكليات توجيه التنبيهات والملاحظات إلى المشغل وكيفية احتساب الآجال

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.19.720 يقضي بتحديد شكليات توجيه التنبيهات والملاحظات إلى المشغل وكيفية احتساب الآجال.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم هذا قدمه وزير الشغل والإدماج المهني .

من جهة أخرى أشار الوزير إلى أنه بخصوص مشروع قانون رقم 40.19، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون رقم 48.15 المتعلق بالكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، فقد تم تأجيل المصادقة عليه لتعميق النقاش بين الوزارات المعنية قبل عرضه على مجلس حكومي مقبل.

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذه التعيينات همت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي - قطاع التعليم العالي والبحث العلمي .

وأضاف السيد أمزازي أن الأمر يتعلق بتعيين السادة بوشتى المومني رئيسا لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان ، وإدريس عبادي عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين السبع -جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ، وعبد الرحمان أمسيدر مديرا للمدرسة العليا للتربية والتكوين -جامعة ابن زهر بأكادير .

رئيس الحكومة : نسبة تصفية التظلمات والشكايات الواردة على مؤسسة الوسيط بلغت 80 في المائة سنة 2019

أفاد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس ، بأن نسبة تصفية التظلمات والشكايات التي توصلت بها مؤسسة الوسيط بلغت 80 في المائة سنة 2019، مقابل 45 في المائة سنة 2018، وهو ما يعكس الجهد المضاعف، الذي قامت به الإدارات في التجاوب مع المؤسسة وفي رفع تظلمات وشكايات المرتفقين.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، الذي انعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، أن السيد العثماني توقف، في كلمته الافتتاحية ، عند التقدم الإيجابي الذي عرفته معالجة الشكايات والتظلمات التي ترد على مؤسسة وسيط المملكة، مبرزا أن المؤسسة توصلت خلال سنة 2019 بما مجموعه 5843 شكاية وتظلم، من بينها 3339 تندرج ضمن اختصاصات ومجال تدخلها.

وأشار السيد العثماني إلى أن التقرير السنوي لوسيط المملكة برسم 2019، الذي صدر يوم 14 دجنبر 2020 بالجريدة الرسمية، يترجم الدور الرائد الذي تقوم به هذه المؤسسة في متابعة شكايات المرتفقين، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو مقاولات أو مؤسسات أخرى، والذين لديهم خلافات أو إشكالات مع الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية.

وتابع رئيس الحكومة أن عدد التوصيات الواردة في التقرير بلغ 202 توصية، همت أيضا ملفات قديمة تم التذكير بها، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ ما مجموعه 135 توصية، أي بنسبة 66.83 في المائة، مقابل تنفيذ 15 في المائة فقط من توصيات سنة 2018، وهو ما يعتبر تقدما إيجابيا.

ولاحظ السيد العثماني أن سنة 2019 عرفت تقديم عدد من التظلمات تهم مجالات الاستثمار والتخليق والبيئة مما يؤشر على وجود احتياجات جديدة لدى المرتفقين، وتوجهات جديدة في اشتغال المؤسسة، لافتا الانتباه إلى أن المؤسسة قدمت في تقريرها عددا من الاقتراحات والتقارير الخاصة في مجالات معينة.

وبهذه المناسبة، نوه رئيس الحكومة بمؤسسة الوسيط وبرئيسها وبما تقوم به هذه المؤسسة في الدفاع عن حقوق المرتفقين في علاقتهم مع الإدارة، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف.

كما أشاد بالإدارات والمؤسسات على تفاعلها الإيجابي مع التظلمات والشكايات والمراسلات الواردة على مؤسسة الوسيط.

ودعا رئيس الحكومة جميع القطاعات والمؤسسات العمومية إلى الاستمرار والرفع من وتيرة التفاعل مع مختلف المؤسسات الدستورية، وفي مقدمتها مؤسسة الوسيط، بما يخدم الصالح العام وخدمة المواطنين. كما حث القطاعات الحكومية وكافة الهيآت والمؤسسات المعنية على دراسة المقترحات والملاحظات الواردة في التقرير والمتعلقة بمجال تدخلها، والعمل على تحويلها إلى إجراءات عملية وواقع ينعكس أثره على تجويد الخدمات العمومية بصفة عامة.

ومع:31/12/2020