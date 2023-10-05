أشغال اجتماع مجلس الحكومة

ـ مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير:

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.921 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.

وأوضح السيد بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا "المشروع يندرج في إطار تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، باعتبارها مؤسسة عمومية مكلفة بإنجاز برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من آثار زلزال الحوز، والذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله".

وأبرز أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد قائمة السلطات الحكومية الأعضاء في مجلس التوجيه الاستراتيجي طبقا للفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.23.870؛ بالإضافة إلى تحديد قائمة المؤسسات والمقاولة العمومية التي يعد مسؤولوها أعضاء في مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة.

- مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا:

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أنه تم على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تعيين السيد الحسن لعسري، مديرا للشؤون القانونية والمعاهدات، في حين تم على مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة - قطاع الانتقال الطاقي، تعيين السيد محمد وحميد، مديرا للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.

وأضاف الوزير أنه تم على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعيين السيد محمد الزهير، مديرا للتموين بالأدوية والمنتجات الصحية، والسيد نبيل لعشوب، مفتشا عاما، فيما تم على مستوى وزارة الشباب والقافة والتواصل - قطاع التواصل، تعيين السيدة نسرين السويسي، مديرة للبوابة الوطنية والتوثيق.

- مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بإحداث "جائزة المغرب للشباب":

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.361 بإحداث "جائزة المغرب للشباب"، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي بالنظر للمكانة البارزة التي تحتلها فئة الشباب في أولويات التنمية بالمغرب؛ وهي المكانة التي كرسها دستور المملكة، لا سيما من خلال الفصلين 26 و33، وتم تأكيدها في العديد من الخطب الملكية السامية، لافتا إلى أن النموذج التنموي الجديد خص هذه الفئة بمجموعة من التوصيات، والتي شكلت فيما بعد أساسا لتسطير البرنامج الحكومي.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى خلق منافسة إبداعية ذات بعد وطني وتخصيص جائزة سنوية تحمل اسم "جائزة المغرب للشباب"، مفتوحة للتنافس بين كافة الفئات الشابة، وذلك على غرار "جائزة المجتمع المدني"، و"جائزة المغرب للكتاب".

كما تروم هذه الجائزة، بحسب الوزير، تشجيع المبادرات المبتكرة والإبداعية للشباب المغاربة والأجانب، من نفس الفئة العمرية والمقيمين بصفة قانونية فوق الأراضي المغربية، وكذا مساعدتهم على تفتح مواهبهم والتعبير عن ذواتهم.

وأشار إلى أن هذا المشروع يتضمن مجموعة من الأحكام تحدد أصناف جائزة المغرب للشباب، والتي تضم خمسة أصناف؛ وهي جائزة المغرب للشباب في مجال البحث العلمي، وجائزة المغرب للشباب في الابتكار التكنولوجي، وجائزة المغرب للشباب في الإبداع الفني والثقافي، وجائزة المغرب للشباب في مجال التطوع، وجائزة المغرب للشباب في مجال المقاولة الذاتية.

ويتضمن المشروع، كذلك، مقتضيات تحدد القيمة المالية للجائزة عن كل صنف وشروط الترشح لنيلها، مع إحداث لجنة للتحكيم، والتنصيص على إعداد مشروع نظام داخلي للجائزة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشباب يحدد، على الخصوص، معايير منح الجائزة وكيفية تقديم الترشيح.

- مجلس الحكومة يطلع على بروتوكولي تعديل ومشروع قانون بشأن اتفاقية الطيران المدني الدولي:

اطلع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على بروتوكول تعديل المادة 50 (أ) من اتفاقية الطيران المدني الدولي وبروتوكول تعديل المادة 56 من الاتفاقية المذكورة، الموقعين بمونتريال في 6 أكتوبر 2016، ومشروع القانون رقم 22.23 يوافق بموجبه على البروتوكولين المذكورين، قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي بعدما اعتمدت الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني كلا من البروتوكول الخاص بتعديل المادة (50) من اتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي، والبروتوكول الخاص بتعديل المادة 56 من ذات الاتفاقية في دورتها التاسعة والثلاثين، المنعقدة بمونتريال خلال الفترة الممتدة من 29 شتنبر إلى 06 أكتوبر 2016، وذلك بهدف توسيع عضوية لجنة الملاحة الجوية.

(ومع 05.10.2023)