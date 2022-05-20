أشغال الدورة الاستثنائية الـ 26 لمنتدى "الفوبريل" بالرباط

افتتحت يوم الخميس بمقر البرلمان المغربي أشغال الدورة الاستثنائية الـ26 لمنتدى رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية في أمريكا الوسطى وحوض الكاراييب والمكسيك "الفوبريل" والتي تخصص لمناقشة مختلف أشكال التعاون جنوب-جنوب.

وخلال هذه الدورة، سيبحث رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية في أمريكا الوسطى وحوض الكاراييب والمكسيك، وممثلون عن البرلمان المغربي بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين آفاق التعاون والتبادل بين الدول الإفريقية وأمريكا الوسطى والكاراييب والمكسيك، مع عرض التجربة المغربية في مجالي الهجرة والطاقات المتجددة.

كما سيجري رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية والوفود البرلمانية المشاركة، سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين المغاربة.

وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة التي ترأسها رئيس الجمعية التشريعة للسلفادور والرئيس الدوري للفوبريل، بكلمتي كل من رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة.

يشار إلى أن منتدى الفوبريل، الذي تأسس سنة 1994، يهدف إلى دعم آليات تطبيق وتنسيق التشريعات بين الدول الأعضاء، وإحداث آليات استشارية بين رؤساء المؤسسات التشريعية لمعالجة مختلف المشاكل التي تواجهها المنطقة، إلى جانب دعم الدراسات التشريعية على المستوى الجهوي، ويعد البرلمان المغربي عضوا ملاحظا بالمنتدى منذ سنة 2014.

(ومع 19/05/2022)