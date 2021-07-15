أشغال مجلس الحكومة ليوم الخميس 15 يوليوز 2021

السيد العثماني : المبادرة الملكية بدعم تونس في مواجهة كورونا تعكس الروح الإنسانية الراقية لجلالة الملك

أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني،يوم (الخميس) أن المبادرة الملكية السامية ،بتقديم مساعدة طبية عاجلة الى تونس لدعمها في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد ، تعكس الروح الإنسانية الراقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقال السيد العثماني في كلمة استهل بها مجلس الحكومة الذي انعقد عبر تقنية التناظر المرئي "إن هذه المبادرة الملكية السامية تعكس الروح الإنسانية الراقية لجلالة الملك حفظه الله، وعمق العلاقة بين الشعبين المغربي والتونسي، وقيم المغرب في التضامن مع إخوانه ومساندتهم أينما كانوا".

وبعد أن أشاد بهذه المبادرة الرامية الى دعم الأشقاء في الجمهورية التونسية في الظروف الصعبة التي يعيشونها جراء تطور الحالة الوبائية في هذا البلد المغاربي ، ذكر رئيس الحكومة بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،كان قد اتخذ في بداية الجائحة مبادرة لدعم عدد من الدول الإفريقية بالأدوية، مما كان له كبير الأثر على شعوبها، بالإضافة إلى مبادرة جلالته بإرسال دعم من أدوية ومستلزمات أخرى إلى الفلسطينيين.

وكان جلالة الملك محمد السادس قد أعطى أول أمس تعليماته السامية لإرسال مساعدة طبية عاجلة الى تونس على إثر تدهور الوضع الوبائي الناجم عن الارتفاع القوي لحالات العدوى والوفيات المرتبطة بكوفيد- 19 في هذا البلد المغاربي.

وتتكون هذه المساعدة من وحدتي إنعاش كاملتين ومستقلتين، بطاقة إيوائية تبلغ 100 سرير، و100 جهاز تنفس ومولدين للأكسجين بسعة 33 م 3 / ساعة لكل واحد منهما.

رئيس الحكومة يصف الوضعية الوبائية لكورونا في البلاد ب”المقلقة”

وصف رئيس الحكومة ، السيد سعد الدين العثماني الوضعية الوبائية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد في المغرب ب”المقلقة” عقب التسارع الذي يعرفه عدد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد ، بما فيها الحالات الحرجة.

وقال السيد العثماني في كلمة استهل بها مجلس الحكومة ،الذي انعقد يوم الخميس عبر تقنية التناظر المرئي ،إن مواجهة هذه الوضعية يستدعي توخي المزيد من الحيطة والحذر، وبذل جهد مضاعف من قبل الجميع على مستوى التواصل والتوعية والتحسيس.

يشار الى أن عدد الاصابات بفيروس كوفيد 19 عرف خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا متزايدا ، حيث بلغ العدد الإجمالي لهذه الحالات 547 ألف و273 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 527 ألفا و 256 حالة،بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9404 حالة.

من جهة أخرى تطرق السيد العثماني في كلمته الى الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة التي قدمت أمام غرفتي البرلمان خلال الأسبوع الماضي، والتي تمت مناقشتها في بداية الأسبوع الجاري، مشيرا الى أن مناقشة هذه الحصيلة تم في إطار “امتحان ديمقراطي يتعين تقبل التفاعلات معه بصدر رحب”.

وسجل رئيس الحكومة في هذا الإطار الارتسامات الإيجابية العديدة بخصوص غنى الحصيلة الحكومية في جميع القطاعات، مجددا التأكيد على أن الحصيلة التي تم تقديمها تخص عمل جميع القطاعات الحكومية، سواء المسندة إدارتها إلى الأحزاب السياسية أو غيرها، والتي اشتغلت بطريقة مندمجة ومنسجمة وساهمت في بلورة وتنزيل جميع الإصلاحات التي تمت مباشرتها خلال الولاية الحكومية.

وعبر السيد العثماني عن اعتزازه بالروح الوطنية التي طبعت عمل مختلف مكونات الحكومة، وكذا أطر جميع القطاعات الحكومية، والتي تعززت في ظروف مواجهة الجائحة من خلال تعبئة جميع القطاعات الحكومية، والقوات المسلحة الملكية وجميع الأجهزة الأمنية، كل من موقعه، لمواجهة الجائحة والحد من تداعياتها.

ودعا مختلف القطاعات إلى التواصل مع المواطنات والمواطنين بخصوص الحصيلة المفصلة لعمل قطاعاتهم، تكميلا للعرض الملخص الذي تم تقديمه أمام غرفتي البرلمان، والذي لا يمكن أن يتطرق بشكل كاف ومنصف لحصيلة عمل كل القطاعات.

المصادقة على مشروعي مرسومين حول استهداف المستفيدين من برامج الد عم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات

صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني ، رئيس الحكومة ،على مشروعي مرسومين بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الد عم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

وأوضح بلاغ للمجلس الذي انعقد عبر تقنية التناظر المرئي أن مشروع المرسوم الاول رقم 2.21.473، يخص السجل الوطني للسكان، ويروم تحديد كيفية تطبيق أحكام المواد 6 و7 و8 و28 و30 من القانون 72.18 السالف الذكر، وذلك بإحداث الوكالة الوطنية للسجلات فيما يخص التقييد في السجل الوطني للسكان، وذلك من خلال تحديد كيفيات منح المعرف المدني والاجتماعي الرقمي وشروط وكيفيات توفير خدمات التحقق من صدقية المعطيات المصرح بها لدى الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة، على أن تقتصر هذه العملية في مرحلة أولية على عمالة الرباط وإقليم القنيطرة قبل تعميمها على سائر عمالات وأقاليم المملكة بموجب قرار لوزير الداخلية.

واضاف البلاغ أن مشروع المرسوم الثاني رقم 2.21.582، يخص السجل الاجتماعي الموحد، ويرمي ، إلى تحديد كيفيات التقييد في السجل الاجتماعي الموحد وكيفيات حساب تنقيط الأسر المقيدة بالسجل المذكور، وكذا التصريح بكل تغيير طرأ على المعطيات التي سبق الإدلاء بها أثناء التقييد، علاوة على كيفيات تقديم طلب مراجعة التنقيط الممنوح للأسر وكذا تشطيب التقييد في السجل الاجتماعي الموحد، وذلك تطبيقا للمواد 11 و12 و14 و17 و30 من القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.77 بتاريخ 18 من ذي الحجة 1441 (8 غشت 2020).

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالتعلم عن بعد

صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.20.474 يتعلق بالتعلم عن بعد.

وأوضح بلاغ صدر عقب المجلس الذي انعقد عبر تقنية التناظر المرئي أنه تم إعداد مشروع هذا المرسوم لوضع إطار قانوني لتحديد شروط وكيفيات تقديم التعلم عن بعد لفائدة المتعلمين بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين المدرسي والمهني والجامعي بالقطاعين العام والخاص، وذلك طبقا لمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لاسيما أحكام المادة 33 منه، التي تنص على تنمية وتطوير التعلم عن بعد، باعتباره مكملا للتعلم الحضوري.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا المشروع ينص أساسا على إعطاء تعريف محدد للتعلم عن بعد وأنواعه، وكذا تحديد الجهات المعنية بتقديمه بالقطاعين العام والخاص، وتحديد شروط وضوابط وكيفية تقديم التعلم عن بعد والفضاءات والمقرات التي سيتم فيها، وكذا كيفية إعداد الموارد الرقمية السمعية والبصرية الخاصة بالتعلم عن بعد.

كما يروم تحديد الحقوق والواجبات المرتبطة بالتعلم عن بعد، الخاصة بالمتعلمة والمتعلم وكذا الأطر التربوية والتكوينية والإدارية والتقنية، وإخضاع هذه الأخيرة لتكوين خاص في مجال التعلم عن بعد، فضلا عن إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية تتولى تتبع وتنمية وتطوير التعلم عن بعد وتقييمه، مع تحديد تركيبتها وطريقة عقد اجتماعاتها.

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة ، المنعقد يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وهمت هذه التعيينات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج-قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، حيث تم تعيين السيد طلال الجنان مديرا للشؤون المالية ونظم المعلومات واللوجيستيك. وبوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-قطاع الاقتصاد والمالية، تم تعيين السيد شفيق صلوح مديرا للدراسات والتعاون الدولي بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

كما شملت التعيينات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي-قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، إذ تم تعيين السيد زوهير مهاني مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بالداخلة-جامعة ابن زهر بأكادير، والسيدة فاطمة الزهراء الحفضي العلوي عميدة لكلية الطب والصيدلة بالعيون-جامعة ابن زهر بأكادير.

أما في وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، فقد صادق المجلس الحكومي على تعيين السيدة سميرة الحوات مديرة بوكالة الحوض المائي لأبي رقراق الشاوية، والسيد عبد العزيز زروالي مديرا لوكالة الحوض المائي لتانسيفت.

وعن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، جرى تعيين السيد محمد أوباحا مديرا للوكالة الحضرية لطنجة، والسيد المصطفى الكحلاوي مديرا للوكالة الحضرية للعيون الساقية الحمراء، والسيد سعيد كبرى مديرا للوكالة الحضرية للراشيدية-ميدلت، والسيد محمد بوعزاوي مديرا للموارد البشرية والشؤون المالية والعامة.

وصادق المجلس الحكومي، بوزارة الطاقة والمعادن والبيئة –قطاع الطاقة والمعادن، على تعيين السيد عبد الرؤوف بنعبو مديرا للكهرباء، والسيد زكرياء صدقي مديرا للمحروقات.

ومع:15/07/2021