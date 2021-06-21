أكاديمية جهة الداخلة - وادي الذهب تتصدر نتائج امتحانات البكالوريا بنسبة نجاح بلغت 80.28 في المئة

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالداخلة - وادي الذهب، أن نسبة النجاح في صفوف الممدرسين بالجهة خلال الدورة العادية لامتحانات البكالوريا 2021، بلغت 80.28 في المئة، في مقابل 62.79 في المئة خلال نفس الدورة من سنة 2020، لتحقق بذلك الجهة المرتبة الأولى وطنيا.

وأفادت الأكاديمية، في بلاغ لها، يوم الأحد، بأن "عدد الناجحات والناجحين المتمدرسين بلغ ما مجموعه 1038 متمدرسا، وبلغت نسبة النجاح لدى الإناث 84.88 في المئة، في حين بلغ عدد الناجحين في صفوف الأحرار 290 مترشحا، بنسبة نجاح بلغت 49.83 في المئة".

وأضاف البلاغ أن نسبة النجاح بلغت 85.97 في المئة بالنسبة لقطب الشعب الأدبية والأصيلة، و77.32 في المئة بالنسبة لقطب الشعب العلمية والتقنية والمهنية.

وأوضح المصدر ذاته أن ما مجموعه 588 من الناجحين المتمدرسين حصلوا على شهادة البكالوريا بميزة، بنسبة بلغت 56.16 في المئة، كما حصلت التلميذة فاطمة الزهراء اخمايج على أعلى معدل على المستوى الجهوي بـ 18.04 في مسلك علوم الحياة والأرض بثانوية الفتح التأهيلية بالداخلة.

وأشار إلى أن 616 مترشحا ومترشحة سيجتازون الدورة الاستدراكية لجميع الشعب والمسالك، والتي ستجرى يومي 02 و03 يوليوز المقبل بالنسبة للامتحان الجهوي، وأيام 05 و06 و07 و08 من نفس الشهر بالنسبة للامتحان الوطني الموحد.

ونوهت الأكاديمية بالمجهودات التي بذلت من طرف نساء ورجال التربية والتكوين بالجهة لإنجاح مختلف محطات هذا الاستحقاق الوطني، وكذا السلطات المحلية والأمنية وكافة المتدخلين، من أجل تحصين مصداقية شهادة البكالوريا الوطنية وصون الحق في تكافؤ الفرص، داعية إلى مواصلة الجهود وبنفس الحرص لإنجاح محطة الدورة الاستدراكية.

(ومع 20/06/2021)