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أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيي بضريح محمد الخامس بالرباط ذكرى وفاة المغفور له جلا
Arabic
Mots clés: 
أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيي بضريح محمد الخامس بالرباط ذكرى وفاة المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه
Thème de la photo: 
الأنشطة الملكية
Tags: 
أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيي بضريح محمد الخامس بالرباط ذكرى وفاة المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه
Date de la photo: 
الاثنين, 15 نونبر, 2021