أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيي ليلة القدر المباركة

قام مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وبصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، يومه الأحد 26 رمضان 1442 هـ، الموافق 09 ماي 2021، بإحياء ليلة القدر المباركة.

وبهذه المناسبة الدينية الكريمة، أدى جلالة الملك حفظه الله صلاة العشاء والتراويح، وقام السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بختم صحيح البخاري بين يدي مولانا أمير المؤمنين.

وقد حرص جلالة الملك، حفظه الله، على أن يتم إحياء هذه الليلة المباركة في إطار احترام التدابير الوقائية والاحترازية، التي اتخذتها بلادنا، لمواجهة جائحة فيروس كوفيد 19.

حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم، وأدام على جلالته نعمة الصحة والسلامة وطول العمر، ورفع عن بلادنا هذا الوباء، في ظل الوحدة والتلاحم والتضامن بين مكونات الشعب المغربي الوفي.

ومع:09/05/2021