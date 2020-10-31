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Fichier de la photo: 
أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيي ليلة المولد النبوي الشريف
Arabic
Mots clés: 
الأنشطة الملكية
Thème de la photo: 
الأنشطة الملكية
Tags: 
الأنشطة الملكية
Date de la photo: 
الأربعاء, 28 أكتوبر, 2020