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Fichier de la photo: 
أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يقوم بنحر أضحية العيد
Arabic
Mots clés: 
أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يقوم بنحر أضحية العيد
Thème de la photo: 
الأنشطة الملكية
Tags: 
أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يقوم بنحر أضحية العيد
Date de la photo: 
الأحد, 10 يوليوز, 2022