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أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك يترحم على روح جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه
Arabic
Mots clés: 
أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك يترحم على روح جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه
Thème de la photo: 
الأنشطة الملكية
Tags: 
أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك يترحم على روح جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه
Date de la photo: 
الأربعاء, 25 نونبر, 2020