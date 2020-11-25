ابحث
الرباط
16 °C
العربية
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
Français
Español
English
الرئيسية
المغرب
الدستور
› خريطة المملكة المغربية
› علم المملكة المغربية
› رمز المملكة المغربية
› النشيد الوطني المغربي
› العمليات الاستفتائية
الملكية
› صورة صاحب الجلالة
› نبذة من السيرة الذاتية لصاحب الجلالة
البرلمان
الحكومة
› صلاحيات الحكومة
› تاريخ الحكومات المغربية
› أعضاء الحكومة
› البرنامج الحكومي 2016 - 2021
القضاء
هيئات سياسية ونقابية
› قانون الأحزاب
› لائحة الأحزاب السياسية
› لائحة المركزيات النقابية
قائمة الأعياد
السياسات العمومية
السكن
الفلاحة
الصيد البحري
نظام التغطية الصحية (راميد)
النقـــل
السياحة
البيئـة
برنامج "تيسير"
الإستراتيجيات الكبرى
مخطط المغرب الأخضر
الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم
مخطط أليوتيس
المخطط الأزرق
الاستراتيجية الطاقية الوطنية
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
مخطط تسريع التنمية الصناعية
الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة
الخدمات الإلكترونية
دليل الإجراءات
حسب نوع المستعمل أو حسب الموضوع
المشاركة الإلكترونية
معطيات
اتصل بالإدارة
عناوين
مراكز الإتصال
الشبكات الإجتماعية
تطبيقات
أحدث الأنشطة الملكية
أمير المؤمنين يترحم على روح جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه
جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية السورينام بمناسبة العيد الوطني لبلاده
برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى الرئيس الموريتاني على إثر وفاة الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله
المزيد من الأنشطة
الأخبار
السيد لفتيت.. المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من المشاريع الكبرى التي تعمل الوزارة على تنزيلها
الدنمارك تدعو إلى احترام وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية
انعقاد المؤتمر الدولي الثامن للطاقات المتجددة والمستدامة عبر الأنترنت ما بين 25 و28 نونبر الجاري
المزيد من الأخبار
You are here
الرئيسية
Fichier de la photo:
Language
Arabic
Mots clés:
أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك يترحم على روح جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه
Thème de la photo:
الأنشطة الملكية
Tags:
أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك يترحم على روح جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه
Date de la photo:
الأربعاء, 25 نونبر, 2020
Français
Español