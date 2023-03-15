أمير المؤمنين يأمر بفتح المساجد التي شيدت أو أعيد بناؤها أو تم ترميمها من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في وجه المصلين

تفضل مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعزه الله، فأمر بأن تفتح في وجه المصلين المساجد التي شيدت أو أعيد بناؤها أو تم ترميمها من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وذكر بلاغ للوزارة، يوم الأربعاء، أن عدد هذه المساجد يبلغ خمسة وثلاثين (35) مسجدا موزعة كما يلي:

– عشرة (10) مساجد جديدة؛

– سبعة عشر (17) مسجدا أعيد بناؤها؛

– ثمانية (08) مساجد أثرية تم ترميمها.

وأضاف أن الطاقة الاستيعابية لمجموع هذه المساجد تبلغ 21470 مصل ومصلية، وكلفتها الإجمالية 240 مليون درهم.

(ومع 15/03/2023)