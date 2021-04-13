أمير المؤمنين يبعث برقيات تهاني وتبريك إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الأبرك

بمناسبة حلول شهر رمضان الأبرك، بعث أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، برقيات تهاني وتبريك إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية.

وضمن جلالة الملك هذه البرقيات متمنيات جلالته لملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بأطيب الأماني وأصدق دعواته لله تعالى بأن يهل هذا الشهر الفضيل عليهم وعلى شعوبهم بالخير واليمن والبركات.

ومع 13/04/2021