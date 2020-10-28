أمير المؤمنين يحيي ليلة المولد النبوي الشريف

قام مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وبصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، بإحياء ليلة المولد النبوي الشريف بعد صلاة المغرب ليومه الأربعاء 11 ربيع الأول 1442 هـ، الموافق 28 أكتوبر 2020.

والتزاما من جلالة الملك، أعزه الله، بالتدابير الصحية الوقائية المتخذة للحد من انتشار جائحة كورونا، فقد أبى جلالته إلا أن يتم إحياء هذه الليلة المباركة في إطار خاص وبحضور جد محدود.

حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم، وأدام على جلالته نعمة الصحة والسلامة وطول العمر، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب.

(ومع 28/10/2020)