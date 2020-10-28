أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف

بعث أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، برقيات تهاني إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، بمناسبة احتفال الأمة الإسلامية بعيد المولد النبوي الشريف.

وضمن جلالة الملك هذه البرقيات أطيب متمنيات جلالته لملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ودعواته لله تعالى بأن يعيد هذه الذكرى المباركة "علينا جميعا بوافر الصحة والطمأنينية والرخاء".

(ومع 28/10/2020)